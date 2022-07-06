هاني سلامة.. لم يرتبط بعلاقات حب مع فنانات وحنان ترك ندمت على قبلته‎‎

احتفل الفنان المصري هاني سلامة بعيد ميلاده الـ 45، وهُو من مواليد 4 يوليو 1977. تخرج من المعهد الحديث لعلوم الكَمْبيوتر ودخل عالم التمثيل عَنّْدما اكتشفه المخرج يوسف شاهِيْن وأخرج له فِيْلمه الأول. ، “مصير” فِيْ عام 1997.

دخول سلامة إلَّى عالم الشهرة والنجاح كان بالصدفة، عَنّْدما تقدم بطلب إلَّى شركة مصر العالمية للأفلام، الشركة المملوكة ليوسف شاهِيْن، عَنّْدما أعلنت عَنّْ طلب وجوه جديدة وأجرت عدة اختبارات أمام الكاميرا وتم ترشيحها لها. فِيْلم عرق البلح لكنه لم يعرض.

ثم قدم هاني سلامة المخرج يوسف شاهِيْن بالصدفة، وفِيْ أول لقاء لهما، سأل شاهِيْن هاني عما إذا كان يحب التمثيل، فقال لها إنه يحب الغناء أكثر. قالت، بتمثيلها وانطباعها العفوي، “أريد هذا. الوادي.”

عمل الفنان المصري مع مجموعة من المخرجين، أولهم يوسف شاهِيْن، يليه طارق العريان وخالد يوسف وسعد الهنداوي وغيرهم، مما أدى إلَّى ثقل موهبته الفنية.

علق هاني سلامة على هذا قائلاً “لكل مخرج وجهة نظره وأتعلم شيئًا جديدًا من خلال العمل مع كل منهم. كل مخرج يكتشف شيئًا جديدًا فِيْ داخلي، ولهذا أصبح أحد أكبر نجوم العشرة” . سنوات.”

بدأت مسيرته فِيْ عالم التمثيل بعد ذلك، ولكن منذ بداية مسيرته كبطل سينمائي عام 1999 مع فِيْلم “الآخر” مع نبيلة عبيد، أثارت حنان ترك حالة من الجدل بسبب المشاهد الحميمة. كَمْا أعلنت الفنانة حنان ترك عَنّْ أسفها للقبلة التي جمعت بينهما، حيث شعرت أنها قدمت تنازلات كثيرة، مما جعلها أول من طلب سينما نظيفة فِيْ ذلك الوقت.

رغم قلة ظهُوره فِيْ وسائل الإعلام، حظيت تصريحات هاني سلامة باهتمام كبير من الجمهُور، خاصة فِيْما يتعلق بالمشاهد الجريئة التي يلعبها فِيْ أفلامه، وكذلك حديثه عَنّْ حياته الخاصة، والتي نرصد بعضها فِيْ الفِيْديو أعلاه. .