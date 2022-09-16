هاني شاكريخرج عَنّْ صمته بعد اتهامه بتلقيه رشوة‎‎

كسر الفنان المصري هاني شاكر صمته ورد على الاتهام الموجه إليه بتلقيه رشوة أثناء قيادته لنقابة المهن الموسيقية، معتبرا أن هذا الاتهام “مجرد حديث استهلاكي خلال الانتخابات”.

وقال شاكر لـ “إنسايدر بالعربية” “أنا لا أرد على مثل هذه الاتهامات. هناك ديوان مركزي للمحاسبات وهناك مجلس محترم لا يزال قائما. قبل أن يتولى منصب رئيس اتحاد الموسيقيين عمل سابقا مع مصطفى كامل مع منير الوسيمي وكذلك مع حسن ابو سعود ولكن من حقق المكاسب .. هذا مهم “.

وأضاف الفنان المصري، الذي استقال من منصب نقيب المهن الموسيقية فِيْ مصر، أنه لا يريد الخوض فِيْ هذه الاتهامات، لكنه يدعو كل من لديه دليل على ذلك لعرضها على النيابة العامة، مؤكدا أنه ولم يتدخل المجلس للتعتيم على الفساد أو أي أخطاء حدثت، مؤكداً أن هذا ليس أكثر من حديث المستهلك بالتزامن مع الانتخابات الجارية، والإنجازات هِيْ أعظم رد على المتهمين بها.

وعَنّْ احتمال عودته مرة أخرى لتولي رئاسة اتحاد الموسيقيين فِيْ مصر، قال شاكر “لا، إنه صعب للغاية، هذا قرار نهائي، وانتهت القِصَّة بذلك. الحمد لله”.

وأوضح “كانت فترة من حياتي، ومررت بها، بين لحظات حلوة ومرة ​​، ولحظات فرح، ولحظات حزن، لكني أرى أنها انتهت تمامًا ولا أنوي العودة مرة واحدة وإلَّى الأبد. . . “

فِيْ شهر يوليو الماضي قدم هاني شاكر استقالة خطية من منصبه كنقابة للموسيقيين لأعضاء نقابة المهن الموسيقية بعد فترة طويلة من إعلان استقالته شفهِيْاً … أتطلع لقبول استقالتي كقائد للمهن الموسيقية، وأنني قررت التقاعد من هذا المنصب والعودة إلَّى رتب زملائي الفنانين دون الخوض فِيْ الكثير من التفاصيل والمبررات التي من غير المقبول مناقشتها.

كَمْا أعلن لاحقًا اعتزاله العمل العام فِيْ مصر، ونفى أي نية لإعادة التقديم لمنصب نقيب للمهن الموسيقية، مشيرًا إلَّى أنه تعرض لإهانات لا تليق بتاريخه ومكانته الفنية رغم أنه تطوع لمساعدة النقابيين، وأنه لن يتعرض للإهانة مرة أخرى، خاصة أنه لم يجد من يسانده فِيْ هذه الأزمات