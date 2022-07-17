هاني شاكر اختيار مصطفى كامل للنقابة ليس برأي حلمي بكر.. وضحكتي أصبحت أفضل

أعرب الفنان المصري هاني شاكر عَنّْ سعادته بإحياء حفلتين كبيرتين فِيْ لبنان نظمهما مشغل الحفلات حسين الكسيرة وشركة الأكنان، مشيرًا إلَّى أنه سيحظى بالعديد من الحفلات الفنية فِيْ المستقبل.

وكشف هاني شاكر، فِيْ حديث حصري لـ “العرب اليوم”، أنه يستعد لعمل خاص يخصصه لبيروت، فِيْ إشارة إلَّى الاستشارات التي جرت بينه وبين الفنانة نجوى كرم، كَمْا تم الاتفاق خلالهما. مشاركة. فِيْ “La Voz Senior” قبل بضع سنوات لتحضير دويتو مشترك، لكن الظروف حالت دون ذلك.

وأضافت الفنانة المصرية “دويتو مع سميرة سعيد سيصدر قريبًا، وهُو باللهجة المصرية، ولا أريد الإسهاب فِيْه حتى إصداره”.

وحول موضوع استقالته من منصب رئيس المهن الموسيقية فِيْ مصر، أوضح هاني شاكر أن قراره لا رجوع فِيْه، وأنه اتخذ قرارًا شخصيًا دون أن يخضع لأي ضغط من أي جهة.

وأوضح “الجمعية العمومية لاتحاد الموسيقيين هِيْ الوحيدة المخولة بانتخاب النقيب”. آمل أن أختار الشخص المناسب فِيْ المكان المناسب “.

نفى الفنان هاني شاكر الأنباء التي ترددت عَنّْ تنازله عَنّْ جنسيته المصرية مقابل الحصول على جواز سفر دومينيكاني، مبينًا رغبته فِيْ زيارة أستراليا وجمهُورية الدومينيكان.