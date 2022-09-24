هاني شاكر ارتحت نفسيا بعد تركي لنقابة المهن الموسيقية

قال الفنان هاني شاكر، نقيب سابق لمهن الموسيقى، إنه لا يشعر بأي ندم على الفترة التي قضاها كقائد للموسيقيين فِيْ مصر، على الرغم من الأثر النفسي الكبير لتلك الفترة على نفسية.

طفرة فنية جديدة

وقالت المطربة المصرية فِيْ مقابلة مع الإعلامية بوسي شلبي “خروجي من اتحاد الموسيقيين أثر إيجابيا على حالتي النفسية، ولا نأسف على أي يوم قضيته فِيْ النقابة، والمجلس الذي كان معي حقق إنجازات. كان ذلك لم يحدث من قبل “.

وأكد هاني شاكر (69 عاما) أنه يشعر حاليا بالراحة قائلا “لقد استرتحت حقا وشعرت أن لدي انطلاقة فنية جديدة بعد ترك رئاسة اتحاد الموسيقيين”.

يشار إلَّى أن هاني شاكر تولى رئاسة نقابة المهن الموسيقية فِيْ 28 يوليو 2015، وفِيْ يونيو 2022 أعلن استقالته بسبب أزمة مهرجان المطرب حسن شاكوش مع عازفِيْ الإيقاع.

نشاط فني ملحوظ بعد الاستقالة

وعقب استقالته، أحيا أمير الأغنية العربية حفلتين متتاليتين فِيْ دار الأوبرا بالعاصمة السورية دمشق وسط تفاعل كبير من الجمهُور، إثر الضجة التي صاحبت إطلاق تذاكر الحفل.

وقدمت الحفل الفنانة السورية سلاف فواخرجي التي عبرت عَنّْ سعادتها بتقديم الفنان ذو القيمة الكبيرة هاني شاكر قائلة “إنه ضيف عزيز على كل الشعب السوري، واستقبال الجمهُور دليل على ذلك. فنه الجميل “.

بدوره قال هاني شاكر على خشبة المسرح “أحاول أن أعبر عَنّْ سعادتي وحبي وسعادتي بأغنيتي الجديدة (مصر وسوريا) لأنها أتت من قلب مصر من أجلك”.

4 مرشحين لخلافة هاني شاكر

ذكرت تقارير محلية أنه من المقرر إجراء الانتخابات لمنصب اتحاد المهن الموسيقية فِيْ مصر الثلاثاء 11 أكتوبر.

ويتنافس على مكان القبطان الكابتن والفنان السابق مصطفى كامل ومصطفى حلمي أمين وشريف حلمي وعلاء سلامة.

ستفتح نافذة الطعون من الأحد 25 سبتمبر إلَّى الثلاثاء 27 سبتمبر، وسيتم الإعلان عَنّْ قائمة المرشحين النهائيين وقوائم الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر.