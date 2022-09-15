هاني شاكر ازدحام الجمهُور السوري أخافني.. وسأبارك لمصطفى كامل بعد النتائج

أعرب الفنان المصري هاني شاكر عَنّْ سعادته بالغناء مرة أخرى فِيْ سوريا بعد خمسة عشر عاما من الغياب عَنّْ مسارحه وجمهُوره.

وقال شاكر فِيْ مؤتمر صحفِيْ عقده فِيْ دار الأسد للثقافة والفنون والتراث -المسرح الدرامي- إن حفلته الموسيقية التي ستقام فِيْ دار الأوبرا يومي 5 و 16 سبتمبر، تحمل مسؤولية كبيرة، بعد أن رأى أن كان الحشد يزدحم أثناء شراء التذاكر، ويمررون الصناديق بهدف الحصول على تذكرة.

وأشاد الفنان المصري بالترحيب الحار الذي لقيه لدى وصوله إلَّى مطار دمشق الدولي، وشكر وزارتي السياحة والثقافة السوريتين والجالية السورية فِيْ مصر واتحاد الفنانين السوريين على ما عرضوه لجعل زيارته خروجًا.

وأكد شاكر أن حفلاته فِيْ سوريا لن تتوقف عَنّْد هذه الزيارة، وستكون له قريبًا آراء أخرى، حيث قرر أنه لن يغادر لسنوات عديدة كَمْا كان من قبل، وسيعمل على زيارة مختلف المحافظات السورية وإقامة الحفلات فِيْها. . والتعرف على معجبيهم.

وكشف شاكر خلال المؤتمر الصحفِيْ أنه سيلتقي اليوم الخميس بالفنانين ميادة الحناوي ودريد لحام بهدف الحديث عَنّْ مشروع فني يجمعهما.

كَمْا أعرب عَنّْ أمله فِيْ أن تسير انتخابات اتحاد الموسيقيين المصريين على ما يرام وأن يفوز من يستحقها. على عتاب مصطفى كامل، رد بعدم تهنئته على الترشيح للمنصب الذي سيباركه أو يباركه غيره. المرشحين المختارين عَنّْد إعلان النتائج.