هاني شاكر بعد استقالته سأقضي وقتي مع أحفادي

كشف الفنان المصري هاني شاكر، عَنّْ رغبته فِيْ التركيز على مشاريعه الفنية المقبلة وقضاء المزيد من الوقت مع أسرته، بعد أن قرر أمس الاستقالة من منصبه كقائد للمهن الموسيقية فِيْ مصر.

وأكد هاني شاكر فِيْ تصريحات صحفِيْة أن قرار الاستقالة من منصبه كقائد موسيقي قرار متعمد لا رجوع فِيْه، واختاره طواعية، متمنياً للنقابة والقبطان الجديد التوفِيْق فِيْ عملهما، والنجاح على مستوى العمل النقابي. .

وأشار إلَّى أنه يرغب فِيْ قضاء المزيد من الوقت مع أحفاده والتركيز على مشاريعه الغنائية أكثر من ذي قبل لاهتمامه بمنصبه، مشيرًا إلَّى استعداده لإطلاق المزيد من الأغاني خلال الفترة المقبلة.

أعلن هاني شاكر استقالته من منصبه كقائد للمهن الموسيقية، عبر مقابلة هاتفِيْة أجراها الليلة الماضية، عبر برنامج “الحكاية” مع الوسيط عمرو أديب، فِيْ إطار المشاحنات الكلامية بين سعيد العبدلي. فنان، عازف إيقاع، ومجلس نقابة المهن الموسيقية، خلال المؤتمر الصحفِيْ لنقابة المهن الموسيقية ؛ بسبب اعتراض الفنان على منح النقابة بطاقة عضوية لفنان المهرجان حسن شاكوش.

وفِيْ أول تعليق له على الواقعة، كشف سعيد الفنان، فِيْ تصريحات صحفِيْة، عَنّْ تفاصيل الأزمة التي أدت إلَّى استقالة هاني شاكر، مشيرًا إلَّى أنه تلقى دعوة منه لحضور مؤتمر صحفِيْ داخل النقابة، و بعد أن علم بوجود عدد كبير من آلات الإيقاع، طلب تغيير مكان انعقاد المؤتمر.

ولفت سعيد الفنانة إلَّى أن الخلاف بدأ بمنح مغني المهرجان حسن شاكوش عضوية النقابة، مشيرًا إلَّى أن الأخير اعتذر عَنّْ تصريحاته السابقة التي قال فِيْها “كل من قبض على طبول ابنته ينتظر راقِصَّة باليه”. مما أثار حفِيْظة كل عازفِيْ الإيقاع فِيْ مصر والعالم العربي.

أكد العازف الإيقاعي سعيد الفنان، أنه فوجئ باستقالة هاني شاكر، موضحا أنه حسم الخلاف بعد انتهاء المؤتمر، واتصل بالفنان هاني شاكر للاعتذار قائلا “أنا مستعد للذهاب للفنانة”. هاني شاكر فِيْ منزلها وتقبيل رأسها وتعتذر. بالنسبة له، واستقالته خسارة كبيرة للموسيقيين “.