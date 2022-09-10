هاني شاكر بعد فوضى حفله المرتقب فِيْ سوريا العدة لسة كويسة

علق الفنان المصري هاني شاكر، على الفوضى والاشتباكات التي أسفرت عَنّْ تسجيل حالات إغماء، بعد الإعلان عَنّْ تذاكر حفله المرتقب بدار الأوبرا فِيْ العاصمة السورية دمشق منتصف الشهر الجاري، ما دفع منظمي الحفل. للإعلان عَنّْ حفل آخر لأمير الأغنية العربية لتهدئة الجمهُور.

وقال هاني شاكر فِيْ اتصال هاتفِيْ ضمن برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، معلقا على قدرته على الغناء ليومين متتاليين، بعد نشر فِيْديوهات وثقت حشد كبير على أبواب الأوبرا. وخزائن. .

وقال عمرو أديب مازحا “يمكنك يا عم هاني أن تغني ليومين يوم بعد آخر .. أعرف العديد من المطربين الذين لا يستطيعون استكَمْال الحفل إطلاقا. الإعداد جيد يا عمرو والحمد لله”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، كانت هناك حالات إغماء أجبرت الأجهزة الأمنية والشرطة على التدخل لرعاية الجرحى وتنظيم طوابير وتجنب الاحتكاك بين محبي الفنان شاكر الذي شكل طوابير طويلة امتدت من مكاتب بيع التذاكر التابعة للمدينة. الخارج. الساحات الرئيسية لدار الأوبرا، إلَّى مداخل المبنى المواجه لساحة الأمويين فِيْ العاصمة دمشق.

وقال بعض محبي الفنانة المصرية الذين كانوا يصطفون فِيْ الطابور، معلقين على المشهد، مازحا “كنا نقف فِيْ طابور لشراء البنزين والديزل والخبز بسبب الحصار الاقتصادي الغربي، لكننا الآن اصطفاف هاني شاكر برضا وتقبل”. . “

بعد ذلك، أعلن مدير أوبرا دمشق المايسترو أندريه معلولي، فِيْ تصريحات نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن الدار اتفقت مبدئيًا مع الفنان هاني شاكر على إقامة حفل على مدار يومين متتاليين للسماح بأكبر عدد من المشاهدين. مشاهدون. من معجبيهم للحضور.

وقال المايسترو معلولي إن أسعار تذاكر الحفل مشجعة وتتماشى مع السعر الرسمي الذي حددته وزارة الثقافة السورية لجميع حفلات الأوبرا على مدار العام، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع لحضور العرض الفني والثقافِيْ. . الأحداث التي تستضيفها.

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر، خلال حفله المرتقب فِيْ دمشق، مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، إلَّى جانب مجموعة من الأغاني القديمة لعبد الحليم وردة ونجوم العصر الجميل الآخرين.