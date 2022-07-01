هاني شاكر فِيْ هدنة للابتعاد عَنّْ ضغوط الموسيقيين

وتساءل الكثير من الحضور لماذا لم يتراجع الفنان المصري هاني شاكر عَنّْ استقالته من الاتحاد المصري للمهن الموسيقية عقب أزمة عازف الإيقاع سعيد الفنست.

واتصلت “العرب اليوم” بالفنانة المصرية نادية مصطفى وعضو نقابة المهن الموسيقية التي أكدت أن محاولات أعضاء النقابة مع الكابتن للتراجع عَنّْ الاستقالة لم تنته، لكنه يسافر حاليًا إلَّى لبنان لإحياء حفل موسيقي. هناك، ومن المقرر أن يحاكَمْه أعضاء النقابة مرة أخرى لعكس القرار.

وكان أعضاء نقابة المهن الموسيقية قد التقوا قبل يومين بمقر النقابة، وأصدروا بيانا صحفِيْا يشرح آخر مستجدات أزمة استقالة الفنان هاني شاكر.

وقال بيان صادر عَنّْ اتحاد المهن الموسيقية عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعا طارئا لرفض استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر رئيس اتحاد الموسيقيين وكافة أعضاء مجلس الإدارة. وافقت على رفض الاستقالة “.

وأضاف البيان “إن مجلس الإدارة يدعو الفنان هاني شاكر إلَّى إعادة النظر فِيْ قراره، والرجوع عَنّْه، والعودة إلَّى ممارسة العمل النقابي، واستكَمْال المكاسب مع مجلس الإدارة التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية فِيْ الماضي”. سنوات.”

وسبق أن أعلن الفنان هاني شاكر استقالته من نقابة المهن الموسيقية، بعد انسحابه من مؤتمر اعتذار حسن شاكوش وسعيد الفنان الذي أقيم قبل أيام بحضور جميع المهن الموسيقية. أعضاء نقابة المهن الموسيقية. الموسيقيين

أعلن الفنان هاني شاكر، خلال الأيام الماضية، قراره الاستقالة من منصبه كقائد للمهن الموسيقية، فِيْما اجتمع مجلس النقابة لرفض قرار الاستقالة وطالب عدد من الفنانين أمير الغناء العربي بالانسحاب. من هذا القرار.

وفِيْ سياق متصل، كشف الفنان أحمد سعد عَنّْ رأيه فِيْ قرار نقيب الموسيقيين، داعيًا هاني شاكر إلَّى عدم التراجع عَنّْ قراره بالاستقالة.

وقال سعد فِيْ بيان صحفِيْ إنه يدعم قرار هاني شاكر بالاستقالة من منصبه كقائد للموسيقيين لأنه فنان ذو قيمة كبيرة فِيْ الوطن العربي.

وأضاف “عملت مع هاني شاكر كفنان، ورأيت بنفسي كَيْفَ يحترمه الناس فِيْ جميع المسارح الموسيقية فِيْ جميع البلدان، ولا أحد يجرؤ على الكلام أو يرتفع صوته فوق أي شخص أثناء التدريبات”.