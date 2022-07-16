هاني شاكر لن أتخلى عَنّْ جنسيتي المصرية.. وما جرى تداوله كلام فارغ

نفى الفنان هاني شاكر الأنباء التي تناقلت عَنّْ تنازله عَنّْ الجنسية المصرية مقابل الحصول على جواز سفر دومينيكي، مشيرًا إلَّى أن كل ما يتم الحديث عَنّْه ما هُو إلا ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف شاكر، فِيْ تصريحات لـ “ET Bil Arabi”، أن الحصول على جواز سفر دومينيكان يعد حدثًا مهمًا فِيْ حياته، معربًا عَنّْ أسفه للارتباك الذي حدث بشأن هذه القضية، وعلق “للأسف الناس أساءوا الفهم والجميع يصدر فتاوى وقول من له حاجة “.

وتابعت الفنانة المصرية “هذا الجواز لا علاقة له بوطنيتي التي يعرفها الجميع، ولا أحد يستطيع أن يشكك فِيْ حبي لبلدي مصر. لا يمكنني اتخاذ هذه الخطوة إذا كان هناك أي تغيير فِيْ موقفِيْ كَمْصري “.

وتابع هاني شاكر حديثه عَنّْ انتمائه الوطني، مؤكدا أن جواز السفر هذا لن يجبره على الإقامة فِيْ جمهُورية الدومينيكان، معلنًا أن إقامته ستبقى فِيْ مصر ولن يقبل المساومة على هذا الموضوع.

وتفاجأ بما تم تداوله من أن هذه الخطوة لأغراض التهرب الضريبي، وعلق قائلاً “الناس بخير، والحديث عَنّْ موضوع البحث عَنّْ ملاذ ضريبي هُو هراء”.

وختم هاني شاكر حديثه بطمأنة الجميع على الوضع الاقتصادي فِيْ مصر، مشيرًا إلَّى أنه ستكون هناك نقلة نوعية لمصر، حيث ستصبح مصر من أهم الدول الاقتصادية فِيْ الشرق الأوسط نتيجة هذه السياسة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يشار إلَّى أن الفنان هاني شاكر كان قد علق على موضوع الحصول على جواز السفر الدومينيكي على صفحته الشخصية على فِيْسبوك قائلاً “يسعدني التعاون مع شركة Rich Immigration للحصول على جواز السفر الدومينيكي مما يمنحني الفرصة و سهُولة التنقل والسفر إلَّى أكثر من 140 دولة دون الحاجة إلَّى تأشيرة “.

واعتبر هاني شاكر أن هذا هُو ما يحتاجه على المستوى العملي والشخصي، خاصة وأن هذا الجواز لا يتطلب الإقامة خارج مصر أو الاستغناء عَنّْ جواز السفر المصري الذي يفخر به للغاية، معلنًا فخره بالحصول على الجنسية المصرية.