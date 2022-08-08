هاني شاكر متهم بمنع كاظم الساهر من الغناء بمصر.. ومطالب بالتوضيح‎‎

أثار الإعلامي المصري محمد الباز، موجة من الجدل بين الجمهُور على مواقع إعلامية، بعد زعمه أن الفنان هاني شاكر متهم بمنع الفنان كاظم الساهر من الغناء فِيْ مصر فِيْ السنوات الأخيرة، وسط دعاوى قضائية ضده. تكشف حَقيْقَة بيانه.

جاءت تصريحات الباز متزامنة مع عودة الفنان كاظم الساهر للغناء فِيْ مصر بعد غياب قرابة 12 عاما، لم يعرف فِيْها سبب هذا الرحيل، فِيْ وقت عزا فِيْه النجم العراقي هذا النقص. من الحفلات الغنائية فِيْ مصر خلال الفترة الماضية إلَّى “الأجواء غير اللائقة” فِيْ الوطن العربي.

ورد الباز على تبرير كاظم الساهر ما هذه الظروف يا كاظم وهناك نجوم عرب حضروا حفلات مهرجان الموسيقى العربية التي لم تتوقف، وكذلك حفلاتهم على الساحل وغيرها ”.

كَمْا كشفت وسائل إعلام مصرية أن جمهُور كاظم الساهر فِيْ مصر اشتكى دائمًا من منعه من إقامة حفلات له فِيْ بلادهم، مشيرة إلَّى عدم إصدار أي جهة رسمية أي قرار بمنعه من الغناء فِيْ مصر.

كَمْا ادعى محمد الباز أن المصريين هم من صنعوا نجم كاظم، لأنه لم يكن يتمتع بنجومية كبيرة فِيْ العراق قبل مجيئه إلَّى مصر.

ولم يرد رئيس نقابة المهن الموسيقية المستقيل مؤخرا، هاني شاكر، على الاتهام الموجه إليه، وسط مطالبات من الجمهُور بتوضيح تفاصيل القضية.

وكان الفنان كاظم الساهر قد أحيا قبل أيام حفلا غنائيا فِيْ الساحل الشمالي، بحضور كوكبة من النجوم والمشاهِيْر، وسيقوم بأداء دور الأوبرا المصرية.

فِيْما استغلت المذيعة منى الشاذلي حضور كاظم الساهر فِيْ القاهرة لتسجيل حلقة جديدة معه، على برنامجها “كونتيجو منى الشاذلي”، دون تحديد مَوعِد عرضها حتى الآن.

أعلن أحد محبي كاظم الساهر وأقاربه أنه سيقدم أغنيته الجديدة بعَنّْوان “يا دكتور” والتي ستذاع حصريا فِيْ البرنامج.