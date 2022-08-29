هاني شاكر هُو أنا جاي أهِيْن نفسي

أعلن الفنان المصري هاني شاكر اعتزاله العمل العام، بعد استقالته مؤخرا من منصب رئيس اتحاد المهن الموسيقية.

وقال شاكر فِيْ تصريحات جديدة إنه راضٍ عَنّْ كل ما قدمه، برفقة مجلس إدارته السابق فِيْ النقابة، واصفًا الأشغال العامة فِيْ مصر بأنها “صعبة للغاية، ومن يحاربها كثيرون ؛ لأن اهتماماتهم كثيرة ”.

وأوضحت الفنانة المصرية “التقيت بالإعلام فقط لأنني أردت أن أكون قِصَّة إخبارية ساخنة أو لفت الأنظار. ولا يهمني أن أتحدث عَنّْ هاني شاكر بأي كلمة”. صلاة مفِيْدة.

سأل ما هُو الذكاء فِيْ ذلك هل أتيت لرئاسة النقابة لخدمة زملائي فِيْ الإهانة والاستهزاء بي

خرج الفنان هاني شاكر من مؤتمر صحفِيْ اعتذر خلاله فنان المهرجان حسن شاكوش لمن أساء إليهم، فِيْ يوليو الماضي.

وأثناء تقديم شاكوش اعتذاره لأعضاء النقابة وقسم الإيقاع، اندلعت مشادة كلامية بين نواب المجلس والموسيقي سعيد الأرتيست، فِيْ خلاف انتهى باعتذار هاني شاكر عَنّْ عدم استمراره.

والأمر لم يتوقف عَنّْد هذا الحد، فاجأ الفنان هاني شاكر الجميع بتقديم استقالته على الهُواء مباشرة، خلال اتصال هاتفِيْ ببرنامج “الحكاية” الذي تبثه قناة “إم بي سي مصر” الفضائية.

وعزا شاكر قراره إلَّى المشادة الكلامية التي شهدها فِيْ المؤتمر الصحفِيْ، ما دفعه إلَّى اتخاذ قرار بعدم التراجع عَنّْه فِيْ المستقبل، على حد قوله.

كَمْا أكد الفنان المصري أن قراره لا رجوع فِيْه، واتخذه كقرار شخصي دون أن يخضع لأي ضغط من أي جهة.

وأوضح “الجمعية العمومية لاتحاد الموسيقيين هِيْ الوحيدة المخولة بانتخاب النقيب”. آمل أن أختار الشخص المناسب فِيْ المكان المناسب “.

فِيْ سياق آخر ؛ نفى الفنان هاني شاكر الأنباء التي ترددت عَنّْ تنازله عَنّْ جنسيته المصرية مقابل الحصول على جواز سفر دومينيكاني، مبينًا رغبته فِيْ زيارة أستراليا وجمهُورية الدومينيكان.

وعلى الصعيد الفني روج الفنان هاني شاكر عبر حسابه على “انستجرام” لحفله الغنائي المخطط له الشهر المقبل فِيْ سوريا.

ونشر شاكر مقطع فِيْديو قال فِيْه “بعد غياب طويل وسنوات طويلة عَنّْ سوريا الحبيبة، يسعدني قبول الدعوة الكريمة من وزارة السياحة السورية واتحاد الفنانين السوريين والجالية السورية فِيْ مصر.، الساعة 9- 15 فِيْ أوبرا دمشق الشعب السوري بعد غياب طويل “.