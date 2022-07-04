هاني شاكر يقدم استقالته رسميًا من نقابة الموسيقيين.. وأنغام تتدخل

أعلن الفنان المصري هاني شاكر، استقالته رسميًا من منصب اتحاد المهن الموسيقية فِيْ مصر، عبر رسالة نصية أرسلها للاتحاد مع مدير أعماله.

قال حمادة نبيل، مدير أعمال الفنان هاني شاكر، حمادة نبيل، فِيْ تصريح لـ “فوشيه”، إنه قدم استقالة أمير الغناء رسمياً إلَّى مجلس النقابة، الأحد.

وأضاف نبيل أن نقيب الموسيقيين كان سيقدم استقالته بعد المؤتمر الذي وقعت فِيْه المشاجرات، لكن النقابة كانت لديها إجازات أسبوعية وكان يسافر أيضًا خارج مصر، وهذا علق مقدما للاستقالة.

وأوضح أن الفنان هاني شاكر عازم على تقرير الاستقالة من النقابة، رغم استمرار التراجع عَنّْ هذا القرار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان هاني شاكر.

وأشار حمادة نبيل إلَّى أن الفنان هاني شاكر لم يعد قادرًا على هذه الأعمال العدائية والمشاجرات التي تأتي بعد النقابة وأعضائها.

وصرح مدير شركة الفنان هاني شاكر، أن نص استقالة الفنان جاء على النحو التالي “استقيل من منصب نقيب المهن الموسيقية، لأنني لم يعد بإمكاني الدخول فِيْ عداوات أو خلافات مع أحد. وسأعود مرة أخرى بين الموسيقيين وبعيدا عَنّْ المقاعد والمناصب “.

على جانبك؛ أكد الوكيل الأول لنقابة المهن الموسيقية حمادة أبو اليزيد لـ العرب اليوم “إن مجلس نقابة المهن الموسيقية سيرفض استقالة الفنان هاني شاكر، كَمْا كانت قد رفضتها سابقًا فِيْ اجتماع الثلاثاء الماضي.

وكان عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى قد طلبوا من الفنان هاني شاكر التراجع عَنّْ قراره بالاستقالة من نقابة الموسيقيين، فِيْ إطار مؤتمر الاتحاد الأخير الذي شهد صدامات وتبادلات لفظية بين الأعضاء. عَنّْ الطبول لكنهم اعترضوا على منحه جائزة “كارنيه” للنقابة قبل انعقاد المؤتمر، فارتفعت الأصوات وعلقت الأيدي قبل أن يغادر هاني شاكر القاعة معلنا فِيْ ذلك اليوم استقالته من منصب رئيس الموسيقيين. اتحاد.

ودعت أنغام الفنان هاني شاكر إلَّى التراجع عَنّْ قراره، واصفة إياه بخسارة كبيرة للنقابة والمطربين وكل الموسيقيين.

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمي على تويتر “استقالة نقيب الموسيقيين الفنان الكبير المحترم والفنان هاني شاكر خسارة كبيرة للنقابة والموسيقيين ولكلنا”.