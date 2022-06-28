هاني شاكر يقدم استقالته من نقابة الموسيقيين على الهواء

قرر الفنان المصري هاني شاكر، مساء الاثنين، تقديم استقالته النهائية التي لا رجعة فيها من منصبه كقائد للمهن الموسيقية، بعد بضع ساعات من الخلافات التي أحاطت بمؤتمر صحفي للاتحاد، شارك فيه فنان المهرجان. حسن شاكوش اعتذر لعازفي الإيقاع.

وأعلن الفنان قراره على الهواء مباشرة في تصريحات تلفزيونية، وشكر جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على فترة تواجده فيه، وقال إنه يشعر بالفخر لكونه من بين المكانة الفنية العظيمة.

وأشار إلى أن قراره نهائي لا رجوع فيه، مكتفيا بالفترة التي قضاها كقائد للمهن الموسيقية.

وعاد الفنان هاني شاكر وقال في تصريحات تليفزيونية جديدة إن ما حدث في المؤتمر الصحفي جعله يشعر بعدم القدرة على الاستمرار كقائد للموسيقيين.

وعلق قائلاً “بدون الخوض في تفاصيل مشهد اليوم في المؤتمر، كان الأمر صعبًا للغاية ولم أستطع إكمال الفترة المتبقية من دورتي، ووصلت إلى نقطة لم أستطع إكمالها بعد ذلك، جعلني المشهد أعيد الحساب كثيرًا “.

وأوضح شاكر، “كنت أحاول احتضان الأسرة الموسيقية تحت راية الاتحاد، وكان الموضوع حسمًا بالحب، وجاء الفنان حسن شاكوش واعتذر، وكان المشهد رائعًا حتى آخر دقيقتين”.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد المهن الموسيقية، اليوم الاثنين، حالة من الفوضى بين مجلس النقابة ورئيس شعبة الإيقاع سعيد الأرتيست، بسبب اعتراض الأخير على منح الاتحاد بطاقة العمل “كارنه”. لمهرجان الفنان حسن شاكوش.

وقال ممثل اتحاد الموسيقيين حمادة ابو اليزيد ان شاكر “منزعج بشدة مما حدث في المؤتمر الصحفي”.

على جانبك؛ طالب الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان هاني شاكر بإعطاء نفسه فرصة جديدة حتى بعد عيد الأضحى المبارك، ثم جلسوا معًا لإخباره عن قراره بالاستقالة. عضو نقابة “.

وأشار هاني شاكر إلى أنه يتمنى أن يتمكن الكابتن الجديد الذي سيأتي من بعده من حل المشاكل الأخيرة.