هاني شاكر يهاجم مذيعة مصرية اتهمته بعدم احترام زوجته بسبب معجبة

الفنان المصري هاني شاكر، هاجم أحد مذيعي قناة “الشمس”، بعد أن انتقدته بعد بث مقطع فِيْديو لأحد المعجبين يعانقه ويقبله بشغف، أمام زوجته أثناء تواجدها. سوريا ستحيي حفلتين.

ونشر شاكر الصورة على صفحته الرسمية على فِيْسبوك وعلق عليها قائلا “ردا على رأي مذيع مبتدئ على قناة الشمس أرفض بشدة أسلوبك فِيْ التعليق على مشهد آلي يعبر عَنّْ كَمْ فتاة فِيْ السن. ابنتي تحب فنانًا تحبه. لم تره منذ 15 عامًا “.

وأضاف أمير الغناء العربي أن هذه الوسيلة التي لم يذكر اسمها، لم تقدر قيمة مشاعر الحب الخالص والإعجاب، وهُو ما ليس أكثر من حب وتقدير من معجب بفنانتها المفضلة، لكنها قلبت المشهد. . فِيْ هجاء هذه الفتاة.

وأضافت النجمة المصرية أن المذيع تجاوز الحدود عَنّْدما قال إنه لا يحترم زوجته، ليعلق “على العكس، هِيْ (المذيعة) التي لم تحترم نفسها عَنّْدما قالت هذه الجملة، العالم العربي. يعرف. كَمْ أحب زوجتي نهلة وأحترمها فِيْ حضورها وغيابها، وهُو يعرف أيضًا مدى ثقتها بنفسها وأنا أيضًا “.

وختمت هاني شاكر تعليقها بقولها “للأسف كان تعليق دون المستوى المهني المطلوب”.

تعرضت الفنانة المصرية لموقف محرج بعد وصولها إلَّى العاصمة السورية دمشق، حيث بثت الإعلامية المصرية بوسي شلبي المشهد فِيْ الفِيْديو لمتابعيها عبر حسابها على إنستجرام، حيث ظهرت فِيْه سيدة تدعى “ميادة”. “ظهر وهُو يحتضن ويقبل هاني شاكر أمام زوجته، وهُو ما يرد بوسي بقوله” أوه! ميادة البوس ممنوع وفِيْ زوجته واقف وانت عماله تقبلين هكذا يا عار يا ميادة زوجتك واقف يا ابنتي يا للعار وكَمْ.

وبدا واضحا أن نهلة توفِيْق زوجة هاني شاكر لم تعجبها الموقف، فبدت بوادر انزعاج من تصرف المعجبين، ورغم محاولتها الابتسام وصفت الفتاة بأنها “مروعة”.

وحظي الفنان باستقبال غير مسبوق من جمهُوره السوري، حيث وصلت فرقة العرادة الشامية إلَّى المطار برفقة رئيس اتحاد الفنانين السوريين محسن غازي.

يُذكر أنه كان من المفترض أن يقيم هاني شاكر حفلاً موسيقياً فِيْ سوريا، لكن نظراً لارتفاع الطلب على التذاكر وبيعها فِيْ وقت قياسي، تقرر إقامة الحفل على مدى يومين متتاليين.