هاني شنودة يرد على منتقدي مدحه للرسول فِيْ أغانيه

علق الموسيقار المصري هاني شنودة، على استغراب الكثير من المتابعين لتصريحاته الأخيرة حول أداء ترانيم الحمد على الرسول صلى الله عليه وسلم رغم اعتناقه الدين المسيحي.

وقال هاني شنودة فِيْ تصريح لـ “فوشيه” إنه لم يقدم هذا بلطف، بل كنوع من رد الجميل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوصى أقباط مصر بالخير، معلقًا “كَيْفَ لا أستطيع يرد الجميل”

وأضاف شنودة أنه قدم للنبي أغنيتين إحداهما بعَنّْوان “خيف” حققت نجاحًا كبيرًا، وأغنية أخرى لم تصدر حتى الآن، مؤكدًا أن مصر بلد ولا فرق بين المسلمين والمسيحيين.

وبشأن النقد الذي تعرض له شنودة بعد تقديمه لهذه الأعمال، قال إنه لا يعَنّْيه، فعلق “من أراد أن يصطاد فِيْ المياه العكرة مطمئنًا، لكنه غير مخدر”.

كشفت الفنانة هاني شنودة عَنّْ مشاريعها الفنية المرتقبة، قائلة إنها ستسافر إلَّى لندن فِيْ نوفمبر المقبل لإحياء عدة حفلات بمشاركة الفنانة منى عزيز.

يذكر أن هاني شنودة ملحن وتاجر موسيقى مصري من مواليد عام 1943 بطنطا بمصر.

كَمْا أن لديه العديد من الاكتشافات لبعض النجوم. قدمه محمد منير وقام بتأليف 4 أغانٍ على ألبوماته الأولى “علموني عينيكي”، ووزع الأغاني على الألبوم بأكَمْله. كَمْا قام بتأليف 8 أغنيات لها فِيْ الألبوم الثاني “بنتولد”، ووزع الألبوم بأكَمْله.

اكتشافه لعمرو دياب فِيْ إحدى الحفلات الموسيقية ببورسعيد، أقنعه بالانتقال إلَّى القاهرة ودراسة الموسيقى، وقدمه للجمهُور فِيْ ألبوم “يا طارق” وقام بتأليف 4 أغنيات له وتوزيع جميع الأغاني. نقدم لكَمْ مجموعة من الشعراء وكتاب الأغاني من بينهم صلاح جاهِيْن وعبد الرحيم منصور وشوقي حجاب وعزيز ناصر.

كَمْا قام هاني شنودة بتأليف مجموعة من الأغاني للمغنيات منها نجاة الصغيرة و “بحلم معاك” و “أحب البحر” وفايزة أحمد مثل “هدى الليل” وتوزيع أغاني “دنيا الجديدة”. . و “وش القمر”.

كَمْا سجل شنودة عددًا من الأفلام المصرية منها The Suspicious و The Harpful و غريب فِيْ بيتي والغول.