هاني شنودة يضع شروطه للتعاون مع ويجز

قال المعلم وكاتب الأغاني المصري هاني شنودة إنه مستعد للتعاون مع مغني الراب المعروف ويغز، بعد إشادته الأخيرة بموسيقى الراب.

قالت شنودة إنها استمعت إلَّى أغاني الراب التي يغنيها ويغز ووجدت أنها تلفت الانتباه ولا تتعدى على حياء أي شخص، مشيرة إلَّى أنه ليس لديها مشكلة فِيْ التعاون معه طالما أن الكلمات التي يؤلفها مقبولة، خاصة أنه قدم أكثر من 100 أغنية لا يوجد فِيْها أكثر مما يفِيْد المجتمع. .

وأشار إلَّى أنه لم يحضر لحنًا بعد، والأمر ليس أكثر من تحية، لكنه لا يمانع فِيْ الاستلام والجاز، ومعه يعمل المرء بناء على ما يذكره على ما يرى منه. وتابع أرجو الترحيب بالتعاون وإذا كنتم جادون فأنا أتطلع إليه. .

وأشارت هاني شنودة إلَّى أنها لا تعارض أغاني المهرجانات بعد إشادتها بأغاني الراب، مشيرة إلَّى أنها فضلت كلمات أغاني الراب على كلمات أغاني المهرجانات، واكتفت بالاعتراض على كلمات الأغنية وسألت أكثر من مرة عَنّْ سبب الأخلاق. ولم تتحرك التحقيقات لاعتقال من يتفوه بهذه العبارات البذيئة، وهُو أمر شائن.

وأشارت هاني شنودة إلَّى أنها لا تؤلف وتترك أعمالها لمن يقبلها أم لا. وتابع “أعرف أناسا فِيْ نيس السكة .. أنظر أحب البحر .. تقول هذه نجاة وهاني شنودة تشاهد الزحام دنيا زحمة .. هذه هِيْ عدوية وهذا هاني شنودة. قراراتها وانا استطيع ان افعلها لم يفعلها احد من قبل انظروا اغاني مثلا مع علي الحجار ومحمد الحلو حسب الحجم لان مهمتي هِيْ الانتقال من العدم الى الوجود وليس من الوجود إلَّى الوجود.

وكان مغني الراب ويغز قد رد على تصريحات الموسيقار هاني شنودة، التي تحدث فِيْها عَنّْ رغبته فِيْ التأليف له، حيث كتب عبر تقرير “الأستوري” عبر حسابه عبر “إنستجرام” قائلاً شرف كبير لي ما قاله المعلم العظيم هاني شنودة وأتمنى أن نتحد بعمل فني يليق بقصته وهِيْ كلها أعمال مؤثرة وموسيقى جميلة. مدرس وفنان راقى ومتواضع.

تحدث شنودة مؤخرا عَنّْ رغبته فِيْ التعاون مع ويجز خلال تقديمه لبرنامج “بلخة العريض” الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، مضيفا “أحب ويغز وأرغب فِيْ التأليف له، ونحن شركاء فِيْ الأول والآخر “.

يذكر أن ويغز بعث برسالة إلَّى جمهُوره قبل الحفل الذي سيقام فِيْ الأردن يوم الجمعة 2 سبتمبر، وقال عبر حسابه على “انستجرام” عبر مقطع فِيْديو “فِيْما يتعلق بحفل الأردن، قرر أحد الخروج أقول إنني أريد أن يرتدي كل الناس ملابس بيضاء، لا، هذا طبيعي، يا جماعة، كل الناس يمكنهم ارتداء ملابس حمراء أو زرقاء أو خضراء، أيًا كان اللون الذي تريده، طالما أنه لا يؤذي أعيننا، و طالما أنه ليس فوسفورًا، فلا فائدة من حمل الفسفور لأي شخص ”.