من هو هاوي مانديل ويكيبيديا السيرة الذاتية

من هو هاوي مانديل ويكيبيديا،يعد الممثل والفنان المشهور واللامع هاوي مانديل من الشخصيات البارزة والمميزة بمجال الفن والتمثيل والمسارح السينمائية وشارك الكثير من الاعمال الفنية الناجحة والتي زادت شهرته الواسعة حول العالم واستطاع الفنان الكبير والشهير هاوي مانديل من تكوين قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم ولا سيما بكندا ويعتنق الديانة اليهودية ولديه ثلاثة ابناء من زوجته تيري سويل مانديل.

هاوي مانديل ويكيبيديا

هاوي مانديل فنان كندي وممثل كوميدي ومضيف برامج تلفزيونية ومقدم برامج ترفيهية. اسمه الحقيقي هوارد هاوي مانديل ولد في شمال يورك، أونتاريو، كندا في الخمسينيات من القرن العشرين الميلادي. ساحر ولقب بـ Grimm Fandango، طُرد Howie من المدرسة لانتحاله صفة جمل وأصبح ملمعًا للأحذية في الشوارع من أجل فتح أعماله السحرية والكوميدية. يعاني هاوي مانديل من مشكلة صحية تسمى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

سيرة هاوي مانديل الذاتية

فيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الممثل والكوميدي الكندي هاوي مانديل:

الاسم الكامل هواردهاوي مانديل.

الاسم الانكليزي Howie Mandel.

الاسم المستعار هاوي مانديل.

مكان الميلاد شمال يورك، كندا.

تاريخ الميلاد 29 نوفمبر 1955 م.

العمر 66 سنة.

الجنسية كندي.

الدين والمعتقد اليهودية.

المهنة والنشاط فنان وممثل كوميدي ومقدم تلفزيوني.

سنوات النشاط منذ عام 1978 م حتى الآن.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال ثلاثة ابناء.

اللغة الأم الإنجليزية.

عمر هاوي مانديل

الممثل الكوميدي هاوي مانديل يبلغ من العمر 66 عامًا. ولد في التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) 1955 في مقاطعة نورث يورك في أونتاريو بكندا. استطاع هاوي مانديل تحقيق النجاح والشهرة بعد أن أصبح مذيعًا في الألعاب الترفيهية للأطفال ؛ ثم كان له دور كبير في التمثيل داخل NBC، كما شارك في العديد من الأفلام. ثم أصبح قاضيًا في برنامج America’s Got Talent التابع لشبكة NBC.

زوجة هاوي مانديل

زوجة الممثل الكوميدي الكندي هاوي مانديل هي السيدة تيري سويل مانديل والتي تحمل أيضًا الجنسية الكندية. تزوجا في السادس عشر من آذار (مارس) 1980 م، وقد ترتب على هذا الزواج ثلاثة أبناء وبنتان وولد واحد، وفيما يلي أبرز المعلومات عنهم

الابنة الأولى جاكلين شولتز ولدت عام 1984 وتبلغ من العمر 38 عامًا وتحمل الجنسية الكندية. هي معلمة وتزوجت من أليكس شولتز في 22 يوليو 2013.

الابن الأول “أليكس” من مواليد 1989 ويبلغ من العمر 33 سنة ويحمل الجنسية الكندية. يعمل في مجال الفن والكوميديا ​​كوالد ومدون محتوى على منصة اليوتيوب.

الابنة الثانية “رايلي مانديل ” ولدت عام 1992 وتبلغ من العمر 30 عاما وتحمل الجنسية الكندية. هي عارضة أزياء شهيرة بدأت عملها في هذا المجال في عام 2006 حتى الآن.

هاوي مانديل انستقرام

يمتلك الممثل الكوميدي هاوي مانديل قاعدة معجبين على منصة Instagram، حيث يتابعه أكثر من مليون متابع على حسابه الرسمي ويشارك صوره التي حازت على آلاف المعجبين. يمكنكم متابعة حساب هاوي مانديل على منصة Instagram مباشرة عبر رابط الحساب الرسمي.

هاوي مانديل فنان من اصول كندية وكوميدي كما انه يقدم الكثير من البرامج الترفيهية المختلفة على الشاشات التلفزيونية كما انه متزوج من السيدة الكندية اللامعة تيري سويل مانديل ولديه 3 اولاد من زوجته وهما بنتين وولد فقط “جاكلين شولتز و أليكس و رايلي مانديل” كما يبلغ هاوي مانديل من العمر نحو 66 سنة.