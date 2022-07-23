هبة الدري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها نواف العلي بأجواء رومانسية

وثقت الفنانة المصرية المقيمة فِيْ الكويت، هبة الضاري، أجواء احتفالها بعيد ميلادها الأربعين، وكشفت أيضًا عَنّْ بعض الصور الرومانسية التي جمعتها مع زوجها الفنان نواف العلي.

وعلقت الداري على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام قائلة “عهد جديد .. 40 عاما من العطاء .. ممتنة لكل النعم التي أعطاني إياها ربي .. ممتنة لكل الحب الذي يحيط بي”. هذه أعظم نعمة … كل عام وأنا بخير بوجود من أحبهم حولي ومعي “. .

شكرت الفنانة هبة الضاري زوجها الفنان نواف العلي، على اهتمامه بالاحتفال بعيد ميلادها، حيث ظهر معها فِيْ مكان سيطر على أجوائها الرومانسية، وأحاطت الورود بجدرانها وتناثرت فِيْها. ممراتها الهادئة على ضوء الشموع.

ونشرت الداري صورا مع زوجها يحتفل بعيد ميلاده وعلقت عليه “يوم من أيامي الجميل. شكرا نواف”.

فِيْ الموضوع الدرامي، يشارك الضاري والعلي فِيْ بطولة مسلسل جنات المتوقع عرضه قريباً، حيث تعيش “هبة” قِصَّة حب خلال أحداث المسلسل، تجمعها الفنانة شهاب. جوهر فِيْما يلعب “العلي” شخصية “فِيْصل” وهُو شخص يعاني من الاكتئاب.

ويعتبر مسلسل “جنات” دراما اجتماعية من تأليف فهد البلوشي وإخراج خالد بوساخر وبطولة شهاب جوهر وهبة الضاري وبسمة حمادة وشوق ونواف العلي.

أما عَنّْ حياة هبة الداري، فهِيْ فنانة مصرية من مواليد الكويت فِيْ 21 يوليو 1982. درست علم الوراثة بجامعة الإسكندرية فِيْ مصر، لكنها تحولت إلَّى عالم الفن.

موهبة الضاري اكتشفها الفنان محمد منصور عام 1996 ؛ شارك فِيْ أولى أعماله المسرحية فِيْ “عالم مخوف”، وتلا ذلك مشاركته فِيْ مسلسل “القرار الأخير” عام 1997 مع كبار فناني الخليج محمد المنصور وجاسم النبهان.

جسدت هبة الضاري العديد من الأعمال الدرامية، منها “أيام انقلبت، دروب الشك، الخراز، شر النفوس، قلوب للإيجار، أنت حياتي”. أما عَنّْ المسرح، فقد قدم مسرحيات “فلة ومجود، الأنبار و 11 سبتمبر، والاختراع الرائع”.

تزوجت هبة الضاري من الممثل الكويتي نواف العلي، وأنجبا منها ولدان بدر وفهد، ثم أعلنا انفصالهما فِيْ فبراير 2022، وبعد ثلاثة أشهر أعلنا العودة إلَّى الحياة الزوجية.