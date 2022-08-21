هبة عبد الغني لم ارتد الحجاب عَنّْدما كان مطلوبا بالثانوي.. ولا أقبل إجباري عليه

أعربت الفنانة المصرية هبة عبد الغني عَنّْ سعادتها الكبيرة بتكريم المركز المصري الكاثوليكي للسينما لدورها فِيْ مسلسل “جزيرة غم” الذي عرض فِيْ آخر شهر رمضان.

قال “عبد الغني” خلال لقائه بـ “العرب اليوم”، أن شخصية “حسنة” التي جسدها خلال أحداث العمل تمثل المرأة المصرية التي لم تكن ضعيفة على الإطلاق، وهذا ميراث ومعروف فِيْ العالم العربي عَنّْ المرأة المصرية القوية.

وأضافت أنها لم تقبل معاملته كَمْا اعتاد علاج “الشيخ محارب” الذي جسد شخصية زوجها فِيْ المسلسل وأجبرها على ارتداء الحجاب حتى عَنّْدما ضربت العاصفة القرية.

أوضحت هبة عبد الغني أن والدها لم يجبرها على ارتداء “الحجاب” عَنّْدما كان تقليديًا فِيْ وقت ما، مشيرة إلَّى أنه جلس معها وشرح سبب ارتدائه.

وتحدثت هبة عبد الغني عَنّْ شخصية “سمير” التي جسدها الفتى منذر مهران، وكان ابنها خلال أحداث العمل، لافتة إلَّى أنه ولد بطبيعته وميز نفسه وقدم الشخصية إلَّى الحد الأقصى.

ومسلسل “جزيرة غمّ” تأليف عبد الرحيم كَمْال وإخراج حسين المنباوي وبطولة طارق لطفِيْ ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين ورياض الخولي ووفاء عامر ومحمد جمعة. محمود البزاوي، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، عايدة فهمي، إسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد وغيرهم من الفنانين، وضيف الفنان عبد العزيز مخيون. .

تعود أحداث المسلسل إلَّى أكثر من 100 عام، فِيْ إحدى مدن البحر الأحمر، ويتم الكشف فِيْ تلك الجزيرة، وكَيْفَ أثر الوافدون على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلَّى الجشع والأرواح البشرية غير الطبيعية، وتحديدا بين الاخوة الذين حولوا هذا الامن الذي يجتاح البلدة الى فوضى عارمة.