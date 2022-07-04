هبة مجدي ابنتي لا تحب مشاهدة أعمالي.. وعَنّْدي حاجات أتمنى التخلص منها

أعربت الفنانة المصرية هبة مجدي عَنّْ سعادتها بنجاح مسلسلها “المداح 2” الذي عرض فِيْ رمضان الماضي، وتحدثت أيضا عَنّْ أمور شخصية كثيرة تخصها وعائلتها.

قالت مجدي إنها تحب دائمًا وضع الصور التي تشاركها مع جمهُورها فِيْ شكلها الطبيعي ولا تفضل استخدام المكياج أو الفلاتر، وعلقت “لا أفضل ذلك لأنني إذا استخدمت مرشحًا تتغير ملامحي”. لذلك أنا لا أحبها ولا أحب اتجاه الجراحة التجميلية “.

وأضاف الفنان المصيري “العمليات التجميلية هِيْ حرية شخصية، فهِيْ مقبولة لشخص وليست مناسبة لشخص آخر، لذا فأنا لا أحبها ولا أكرهها لأنها يجب أن تكون مناسبة لي”.

وفِيْ حديثها عَنّْ كَيْفَ تغيرت حياتها بعد أن أصبحت أماً لطفلين دهب وموسى، قالت الفنانة “تغيرت المسؤولية وزاد الضغط النفسي، ولطالما تحول التفكير إليهما وعليهما، حتى فِيْ عملي. أحب دائمًا تقديم ما يناسب شخصيتي ولهم “.

وأوضحت هبة جدي “شخصية دهب أقرب إلَّى محمد منها إلي، ويحب التحدث إليه والغناء واللعب. أما موسى فهُو لا يزال صغيراً معي فِيْ أغلب الأحيان، ويربي الأطفال. أصعب بكثير من الفتيات.

ولفتت إلَّى أنها دائما ما تحب أن تجعل حياتها الشخصية مع زوجها الفنان محمد محسن وأبنائهما، بعيدا عَنّْ الجمهُور ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة “اشتغلت فقط كَمْمثلة ومغنية، وحياتي الشخصية هِيْ حياتي. لأنني أخاف عليهم من وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا أرادوا لاحقًا تجربة الغناء أو التمثيل، فسأساعدهم بالتأكيد “.