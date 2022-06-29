هبة مجدي ثقتي كبيرة فِيْ زوجي.. وتعرضت للحسد

أعربت الفنانة هبة مجدي عَنّْ سعادتها بالمشاركة فِيْ مسلسل المداح 2 بعد أن ترددت فِيْ البداية لعدم مشاركتها فِيْ الجزء الأول منه.

وأضاف مجدي “عَنّْدما قرأت الحلقات الأولى شعرت بالإثارة وأردت قراءة المزيد من الحلقات للتعرف على تطور الشخصية وأحداثها وما يحدث لها. وعَنّْدما شعرت بذلك، شاهدت الجزء الأول”. ووجدت أن الشخصية تطورت واختلفت كثيرا “.

وفِيْ حديثها عَنّْ تأثير رحاب، الشخصية التي قدمتها، قالت “خلال فترة التصوير، كنت متوترة ومتوترة وأفكر كثيرًا فِيْما سيحدث وكَيْفَِيْة تقديم تطورات الشخصية”.

وأكدت هبة مجدي أنها من غيرت العمل الذي تقدمه وتريد أن يكون دائما على أفضل وجه. وعَنّْ الغيرة الزوجية قالت هناك غيرة جديرة بالثناء، لكن بيننا ثقة كبيرة بيننا وبيننا الكثير. لقد تغير. منذ بداية الزواج، حيث أصبحنا أكثر نضجًا ولدينا مسؤولية، لذلك يتجه تفكيرنا دائمًا نحو هذا الاتجاه “.

وأشار إلَّى أنه يحب دائمًا وضع الصور التي يشاركها مع جمهُوره بشكلها الطبيعي ولا يفضل استخدام المكياج أو الفلاتر.