“هبطل كورة” .. أول رد فعل من حارس الاتحاد على هتافات الجماهير

كشف أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سيراميكا كليوباترا، عن ما قاله أحمد يحيى، حارس مرمى الاتحاد الإسكندرية، خلال بكائه الهستيري بعد أن هاجمته الجماهير خلال المباراة.

وبكى حارس الاتحاد على هجوم الجماهير

انفجر حارس الاتحاد بالبكاء بعد تلقيه خمسة أهداف لفريق سيراميكاو كليوباترا وطالب بتبديله في مواجهة هجوم جماهير النادي الأخضر والهتافات ضده.

أول رد فعل من حارس الاتحاد بعد هتافات الجماهير

وقال ناجي في تصريحات متلفزة “إن حارس مرمى الاتحاد انفجر في البكاء بعد الهجوم عليه … بدأ بالصراخ بصوت عالٍ وقال (لن ألعب كرة القدم مرة أخرى … سيوقف كرة القدم)”.

وغادر يحيى ملعب المباراة بعد الهجمة الكبيرة من جماهير اتحاد الإسكندرية بعد تلقيه خمسة أهداف، خاصة وأن الحارس لعب المباراة في ظروف نفسية معقدة بوفاة شقيقه.

وغادر شقيق أحمد يحيى قبل ساعات من مباراة الاتحاد وسيراميكا لكن الحارس أصر على خوض المباراة.

نتيجة مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا

وخسر الاتحاد الإسكندرية أمام نظيرته سيراميكا كليوباترا 5-0 ليوقف رصيده عند 28 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تقدم سيراميكا إلى المركز التاسع برصيد 29 نقطة.