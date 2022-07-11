تاريخ النشر 07/11/2022

منذ 4 دقيقة

تتواصل المحادثات حول المستحقات التي يدين بها الاتحاد لأحد النجوم السابقين فِيْ فريقه الأول لكرة القدم والمدرب الذي عمل سابقًا مع عملاق جدة.

وتقدم المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني والمدرب السابق فابيو كاريلي بشكوى رسمية ضد الاتحاد لعدم استلامهم متأخراتهم المالية.

هبوط الاتحاد مع الأهلي .. نهاية أخطر قضايا الموسم

وبحسب صحيفة الرياضية، تمكنت إدارة الأهلي من إغلاق القضية الحرجة، فِيْما يتعلق بتسليم بوني الدفعة الأخيرة من ديونه المالية، وفقًا للجدول المالي المتفق عليه بين النادي واللاعب.

كَمْا منح الاتحاد لمدربه السابق البرازيلي فابيو كاريلي الحصة المالية السابقة وهِيْ بند جزائي قدره 4.5 مليون وتم إغلاق القضيتين نهائيا.

اقرأ أيضا أخبار الاتحاد اليوم | الاحتراف الأوروبي .. وسانتو يتخلص من الثنائي البرازيلي

وكان الاتحاد على وشك أن يعاني مصير هبوطه للدرجة الأولى ليلعب مع قطب جدة الآخر الأهلي فِيْ دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فِيْ حال عدم الدفع. الرسوم

وينص الاتحاد الدولي لكرة القدم على منح النادي غير الملتزم فترة سماح مدتها 45 يومًا ثم يحرم من التسجيل، لتحمل فترة مماثلة قبل خصم النقاط فِيْ مسابقة الدوري، ثم تنتهِيْ المدة. 45 يومًا، وبعد ذلك سينزل النادي إلَّى الدرجة الأولى.