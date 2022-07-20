هبوط الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.. أدنى مستوى فِيْ 37 عاما

سجل احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي أدنى مستوى له فِيْ 37 عامًا، مع تراجع إنتاج النفط الأمريكي، وفقًا لبيانات رسمية.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام فِيْ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجعت 5 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلَّى 480.1 مليون برميل، وهُو أدنى مستوى منذ يوليو 1985.

وقالت الوكالة الحكومية أيضا إن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بمقدار 100 ألف برميل يوميا فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 15 يوليو تموز إلَّى 11.9 مليون برميل يوميا وهُو أدنى مستوى منذ أوائل يونيو حزيران بحسب رويترز.

كانت هذه هِيْ المرة الأولى التي ينخفض ​​فِيْها الإنتاج لمدة أسبوعين متتاليين منذ أواخر يناير.

يعد التقرير الصادر عَنّْ إدارة معلومات الطاقة من أبرز التقارير التي تؤثر بشكل كبير على التضخم والقوى الاقتصادية. سيؤثر تراجع عدد براميل النفط المخزنة لدى الشركات الأمريكية هذا الأسبوع على أسعار المنتجات البترولية.