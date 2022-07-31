هبوط الجنيه يربك الأسواق المصرية.. مخاوف من زيادة جديدة للأسعار

تسبب تراجع الجنيه أمام الدولار فِيْ حدوث ارتباك كبير فِيْ الأسواق، فِيْ ظل توقعات باستمرار التراجع، مما يتسبب فِيْ ارتفاع أسعار السلع.

وبحسب موقع البنك المركزي المصري، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه إلَّى 18.89 جنيه للشراء، و 19.008 للبيع.

توقع مصرفِيْون لـ “العرب اليوم نيوز” أن يستمر الجنيه المصري فِيْ التراجع أمام الدولار، ليصل إلَّى مستوى 20.5 جنيه، بناءً على مؤشرات صندوق النقد الدولي، خاصة فِيْ ظل وجود ضغوط استيراد على الإنتاج. المتطلبات.

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفِيْ، إن صعود الدولار أمام الجنيه يتم بشكل تدريجي وفق آليات العرض والطلب، مستشهداً بما حدث فِيْ الفترة الماضية، منذ مارس الماضي وحتى الآن، قائلاً الدولار وصل إلَّى 18.97 جنيه فِيْ مارس، ثم تراجع مرة أخرى وتحرك فِيْ حدود 18.5 جنيه للدولار. .

وأضاف أن أي ارتفاع سيكون تدريجياً وفق آليات العرض والطلب والضغط على الدولار، مؤكداً أن الدولار تجاوز حاجز الـ19 جنيهاً بسبب توجه الدولة لتوفِيْر متطلبات الإنتاج بهدف التنمية الاقتصادية، مما وضع الضغط على الطلب على الدولار.

واستبعد شوقي الارتباط بين تحرك الدولار اليوم ومطالب صندوق النقد الدولي، قائلا لا صلة، فالصندوق يهدف فقط إلَّى إصلاحات اقتصادية وليس من مصلحته المطالبة بخفض السعر. من العملة المحلية مقابل الدولار.

تعد مستويات 19 جنيها للدولار تاريخية على مستوى سعر الصرف الرسمي رغم أن سعر الدولار مقابل الجنيه حقق مستويات 21 جنيها فِيْ السوق السوداء فِيْ نوفمبر 2016 وقت تحرير البورصة. معدل.

قال الدكتور محمد عبد الرحيم الخبير المالي، إن صعود الدولار يأتي تدريجياً، وتوقعات وصوله إلَّى مستوى 20 جنيهاً طبيعية، ويتزامن مع مطالب صندوق النقد الدولي من مصر لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي الضغط على الدولار وطلب إضافِيْ لاستيراد متطلبات الإنتاج وتخفِيْف القيود على حركة القطاع الخاص المصري.

وأضاف إن البنك المركزي يتبع سياسات مالية نقدية متوازنة، حيث رفع أسعار الفائدة بنحو 3٪ منذ مارس الماضي فِيْ مواجهة التضخم الناتج عَنّْ الأزمة العالمية فِيْ سلاسل التوريد على خلفِيْة الحرب الروسية الأوكرانية.

الأسعار

وقال عبد الرحيم إن ارتفاع الدولار سيرفع أسعار بعض السلع المرتبطة بالواردات خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن زيادات أسعار السلع متوقعة على خلفِيْة ارتفاع تكلفة اقتناء الدولار خاصة السلع المستوردة.

وكان البنك المركزي المصري قال فِيْ وقت سابق إن صافِيْ الاحتياطيات الأجنبية انخفض بنسبة 5.9٪ إلَّى 33.3 مليار دولار فِيْ نهاية يونيو الماضي، وسجل انخفاضًا بنسبة 18.4٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري د. محمد معيط، خرج 20 مليار دولار. من مصر على خلفِيْة الأزمة الاقتصادية الحالية.