هبوط تاريخي لمبيعات التجزئة فِيْ ألمانيا

فِيْ يونيو الماضي، سجلت ألمانيا انخفاضًا تاريخيًا، وهُو الأكبر فِيْ مبيعات التجزئة منذ 30 عامًا.

يأتي هذا الانخفاض تحت تأثير التضخم المرتفع القياسي الناتج عَنّْ الحرب الروسية الأوكرانية.

تأثرت ألمانيا بشكل خاص بأزمة الطاقة الناتجة عَنّْ الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي، حيث يشكل الغاز الطبيعي الروسي 55 بالمائة من استهلاك البلاد.

قال مكتب الإحصاء الفِيْدرالي الألماني، فِيْ بيان اليوم الاثنين، إن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 8.8٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو مقارنة بالشهر نفسه فِيْ عام 2022، وهُو أكبر انخفاض منذ بدء التعداد فِيْ عام 1994.

تراجعت مبيعات التجزئة فِيْ البلاد، أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا، بنسبة 1.6٪ على أساس شهري مقابل مايو.

ارتفاع التضخم القياسي

وعزا المكتب الفدرالي للإحصاء تراجع المبيعات فِيْ البلاد إلَّى الارتفاع القياسي فِيْ التضخم، الذي سجل 7.6٪ فِيْ يونيو، انخفاضًا من 7.9٪ فِيْ مايو.

كان ارتفاع التضخم فِيْ مايو الماضي هُو الأكبر منذ ما يقرب من 50 عامًا.

وتوقع المكتب أن ينخفض ​​التضخم بشكل طفِيْف فِيْ يوليو إلَّى 7.5٪.

قفزت أسعار الطاقة فِيْ ألمانيا بنسبة 38.0٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو، وهِيْ زيادة مماثلة لتلك المسجلة فِيْ مايو.

بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية فِيْ شهر يونيو بنسبة 12.7٪ مقارنة بزيادة قدرها 11.1٪ فِيْ مايو.

شبح نقص الغاز

تعتمد ألمانيا – أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا – على الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا، والتي تمثل 35٪ من وارداتها من الوقود.

قد تواجه ألمانيا أسوأ شتاء فِيْ تاريخها، هذا العام، إذا قرر الكرملين قطع إمدادات الغاز الروسي عَنّْ برلين بشكل دائم ؛ ودفع ذلك الدولة إلَّى التفكير فِيْ إجراءات تقشفِيْة للحفاظ على مواردها من الطاقة وتوفِيْر إمدادات بديلة وعاجلة من الغاز الطبيعي المسال.

قامت ألمانيا بتفعيل المستوى الأول من خطتها الطارئة فِيْ 30 مارس، وتتضمن هذه الخطة مراقبة صارمة للتدفقات اليومية والتركيز على ملء 23 خزان غاز بنسبة 75٪ حتى سبتمبر و 95٪ حتى الأول من نوفمبر. وإعادة تشغيل محطات الطاقة الاحتياطية التي تعمل بالفحم من بداية أكتوبر المقبل.

كَمْا ناشدت الحكومة الألمانية المواطنين والشركات لتقليل استهلاك الطاقة ومساعدة الدولة على ملء سعة التخزين بحلول الشتاء، بينما تدرس المدن الإجراءات التي يجب اتخاذها فِيْ حالة نفاد الغاز.

من أجل تجنب أزمة الطاقة فِيْ البلاد، تعمل الحكومة الألمانية على ملء احتياطي الغاز الاستراتيجي إلَّى 80٪ بحلول أكتوبر المقبل، ارتفاعًا من 60٪ فِيْ الوقت الحالي.