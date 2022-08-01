هبوط حاد.. النفط يسجل 100.03 دولار عَنّْد التسوية

تراجعت أسعار النفط فِيْ ختام تعاملات يوم الاثنين متأثرة بالبيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة والمخاوف بشأن الطلب على أكبر مستورد للخام فِيْ العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عَنّْد 100.03 دولار للبرميل، بانخفاض 3.94 دولار، أو 3.79٪، وتراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 93.89 دولار للبرميل، منخفضة 4.73 دولار، أو 4.80٪.

ارتفع كلا الخامين بأكثر من دولارين للبرميل يوم الجمعة مع تحسن شهِيْة المستثمرين للمخاطرة. ومع ذلك، أنهى برنت وغرب تكساس الوسيط فِيْ يوليو / تموز بخسارة شهرية ثانية على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2022، حيث أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلَّى زيادة المخاوف من ركود قد يؤدي إلَّى تآكل الطلب على الوقود.

خفض محللون فِيْ استطلاع أجرته رويترز للمرة الأولى منذ أبريل نيسان توقعاتهم لمتوسط ​​أسعار برنت فِيْ 2022 إلَّى 105.75 دولار للبرميل و 101.28 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا فِيْ تحالف يعرف باسم أوبك + يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر أيلول.

قال اثنان من مصادر أوبك + الثمانية فِيْ مسح لرويترز إن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر ستتم مناقشتها فِيْ اجتماع الثالث من أغسطس، بينما قالت المصادر المتبقية إن الإنتاج من المرجح أن يظل ثابتًا.

ستشهد بداية أغسطس تخلي أوبك + تمامًا عَنّْ تخفِيْضات الإنتاج القياسية منذ تفشي وباء Covid-19 فِيْ عام 2022.

أفادت صحيفة الرأي الكويتية أن الأمين العام الجديد للمجموعة، هِيْثم الغيص، كرر، الأحد، أن عضوية روسيا فِيْ أوبك + ذات أهمية حيوية لنجاح اتفاق إنتاج سبتمبر المقبل.

أظهر تقرير اطلعت عليه رويترز نقلا عَنّْ مصادر ثانوية فِيْ أوبك +، أن إنتاج الخام الروسي بلغ 9.78 مليون برميل يوميا فِيْ يونيو، ارتفاعا من 9.27 مليون برميل يوميا فِيْ مايو.

وأظهر التقرير أن روسيا أنتجت 885 ألف برميل يوميًا أقل من حصتها الإنتاجية بموجب اتفاقية أوبك + فِيْ يونيو، وهُو تحسن من انخفاض قدره 1.28 مليون برميل يوميًا فِيْ مايو.