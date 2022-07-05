هبوط عَنّْيف لأسعار النفط وخام برنت يخسر 7 دولارات

تراجعت العقود الآجلة للنفط، خلال تعاملات اليوم، لتواصل خسائرها العَنّْيفة.

ونزل خام برنت سبعة دولارات للبرميل وخسر الخام الأمريكي ستة دولارات، بحسب رويترز.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت خلال تعاملات الثلاثاء، بعد أن حذرت “سيتي جروب” من انهِيْار أسعار النفط إلَّى 65 دولارًا للبرميل بنهاية العام فِيْ حالة حدوث ركود فِيْ الطلب، وقد تنخفض عَنّْد 45 دولارًا فِيْ نهاية عام 2023.

وبحسب رويترز، من المتوقع أن يؤدي إضراب العمال فِيْ النرويج الذي بدأ اليوم إلَّى خفض إنتاج النفط والغاز بمقدار 89 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا، حيث سينخفض ​​إنتاج النفط بمقدار 130 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من الأربعاء، وهُو ما يمثل حوالي 6.5٪ من الإنتاج. من النرويج.

لا تزال أسعار النفط مدعومة بمخاوف بشأن الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على الشحنات من روسيا بسبب الصراع فِيْ أوكرانيا، فضلاً عَنّْ مخاوف بشأن قدرة منتجي النفط الرئيسيين فِيْ الشرق الأوسط على زيادة الإنتاج، وكذلك النزاعات العمالية الحالية فِيْ النرويج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر إلَّى 109.23 دولار للبرميل.

كَمْا تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس إلَّى 105.34 دولار للبرميل.