هبوط قياسي لاحتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي.. الأكبر منذ 2008

وأظهرت البيانات انكَمْاشه فِيْ يونيو للشهر الرابع على التوالي مسجلا أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية فِيْ 2008.

قال بنك كوريا إن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، المقاسة بالدولار الأمريكي، تراجعت الشهر الماضي بمقدار 9.43 مليار دولار إلَّى 438.28 مليار دولار فِيْ نهاية الشهر.

وعزا البنك المركزي هذا التراجع إلَّى قوة الدولار الأمريكي التي خفضت قيمة الدولار من الأصول المحتفظ بها بعملات أخرى وتدخلاته لبيع الدولار لدعم العملة المحلية الضعيفة (الوون).

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي بما مجموعه 23.49 مليار دولار فِيْ الفترة من مارس إلَّى نهاية يونيو، وفقا لبيانات البنك المركزي.

انخفض الوون الكوري الجنوبي بنسبة 8.4٪ مقابل الدولار للشهر السادس هذا العام، ليقترب من أدنى مستوى له منذ 13 عامًا، بسبب ارتفاع العملة الأمريكية، وتزايد العجز التجاري، وموجة مبيعات الأسْهُمْ المحلية من المستثمرين الأجانب. .

وكان ثاني أسوأ أداء بين العملات الآسيوية الرئيسية للأشهر الستة الأولى من العام بعد الين الياباني الذي فقد حوالي 15٪ من قيمته مقابل الدولار.