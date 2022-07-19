هتبقي زي القشطة.. طريقة عمل كريم النشا والقهُوة لتفتيح البشرة وجعلها كبشرة الأطفال

النشا وكريم القهُوة لتفتيح البشرة، مع قدوم الصيف نجد العديد من الفتيات اللواتي يعانين من وجود سواد وتصبغ على البشرة، لذلك يلجأن إلى شراء العديد من منتجات التفتيح، لكنها غالية الثمن، وبعضها لا تأتي بنتائج فعالة، لذلك فهم يبحثون دائمًا عن أفضل طريقة لمساعدتهم فِيْ تفتيح البشرة وحيويتها دائمًا، ونجد كل هذا متوفرًا فِيْ النشا وكريم القهُوة، لذا تابعونا من خلال هذا المقال الذي نقدمه لك من خلال موقع ثقافني.

النشا وكريم القهُوة لتفتيح البشرة

النشا من المكونات الطبيعية التي تحتوي على الكثير من مواد التبييض، كَمْا أنه يساعد على شد البشرة وجعلها منتعشة وخالية من التجاعيد أو الترهلات. يمكن تحضير النشا ومبيض القهُوة فِيْ المنزل بمكونات بسيطة وغير مهمة باتباع الخطوات التالية.

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من القهُوة.

ربع كوب ماء ورد.

كبسولة فِيْتامين هـ.

طريقة التحضير

نحضر وعاءً صغيرًا، ثم نضعه على نار هادئة جدًا، نضيف ربع كوب ماء الورد، ثم نضيف ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من القهُوة.

اخفقي المكونات معًا حتى تصبح ناعمة وعندما يبدأ الخليط فِيْ التكاثف قليلاً، ارفعيها عن النار واتركيها جانبًا حتى تبرد تمامًا.

ثم أضف كبسولة الفِيْتامين إليها واحفظها فِيْ الثلاجة للاستخدام الصحيح.

العمر الافتراضي لهذا الكريم هُو أسبوع واحد فقط من الاستخدام، ويتم حفظه دائمًا فِيْ الثلاجة.

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