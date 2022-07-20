هتبقي ملكة جمال.. ماسك القرنفل والنشا للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

ماسك القرنفل والنشا للوجه، وتبييض بشرة الوجه واليدين والقدمين والمناطق الداكنة من الجسم هُو أمر يهم جميع الفتيات، حيث يرغبن فِيْ التخلص من الخلايا الميتة التي تتراكَمْ على الجلد نتيجة استخدامه. الكريمات التي تحتوي على مواد ضارة للبشرة أو مستحضرات التجميل، يجب استخدام أقنعة قوية لإزالة البقع الداكنة، وتجديد خلايا بشرة الجسم، واستعادة نضارة البشرة وجمالها، والنشا يساعد على تفتيح لون بشرة الجسم بدلاً من الكريمات، حيث أنها من المكونات الطبيعية المستخدمة فِيْ طهِيْ الحَلْويات، كَمْا أنها تستخدم فِيْ ترطيب الشعر، كَمْا يمكن استخدام القرنفل لتفتيح لون البشرة، والتي من أجلها سنوضح لك كيفِيْة تفتيح البشرة. النشا والقرنفل.

قناع للوجه بالقرنفل والنشا

هناك طرق مختلفة لتفتيح لون بشرة الجسم، لكن الوصفات الطبيعية تحتل المرتبة الأولى فِيْ العلاج السريع لمشاكل البشرة، حيث تفِيْد المكونات الطبيعية وتغذي البشرة ولا تضر بها، وتعتبر ميسورة التكلفة ولا تتطلب تكلفة عالية، حيث يتوفر النشا والقرنفل فِيْ كل منزل، ومكونات الوصفة كالتالي.

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا

1 ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

ماء الورد ملعقة صغيرة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كيفِيْة تحضير قناع القرنفل والنشا للوجه.

تبحث العرائس يوميًا عن وصفات لتبييض البشرة بالقذائف للتخلص من تراكَمْ البقع الداكنة على الجسم، وتتمثل طريقة الاستخدام فِيْ اتباع الخطوات التالية.

أولاً، يتم تحضير منشفة مبللة بالماء ويتم تنظيف الجلد بها.

اخلطي النشا والقرنفل وماء الورد وعصير الليمون فِيْ وعاء مناسب.

بعد خلط جميع المكونات، يتم توزيعها بالتساوي على الجلد.

يجب ترك القناع على الجلد لمدة ربع ساعة للمساعدة فِيْ إزالة خلايا الجلد الميتة.

تليها خطوة تنظيف البشرة بالماء والترطيب.

فوائد قناع القرنفل والنشا للوجه