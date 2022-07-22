هتختفِيْ ومش هترجع.. تجربتى فى القضاء على الصراصير نهائياً بدون مبيد

تجربتي فِيْ القضاء على الصراصير، حيث أن تكاثر الصراصير فِيْ المنزل من أكثر المشاكل إزعاجاً وإثارة للاشمئزاز لكثير من ربات البيوت والأطفال وأحياناً تسبب لهم الرعب، حيث تظهر بأعداد كبيرة جداً فِيْ الصيف بشكل مفاجئ سواء فِيْ الغرف والمطابخ والحمامات وخاصة الصراصير الصغيرة تنتشر وتختبئ بسرعة ولهذا نشاركك تجربة إحدى السيدات فِيْ القضاء على الصراصير والتخلص منها بسرعة وبعيدا عن استخدام المبيدات الحشرية.

تجربتي فِيْ التخلص من الصراصير

تقول إحدى النساء إنها كانت تربي حيوانات أليفة فِيْ منزلها، وقد فوجئت بوجود أعداد كبيرة من الصراصير وانتشارها فِيْ المنزل إلى حد كبير مما يولد الخوف والرعب، مثل فضلات الطعام ووجود المخلفات. . وعدم النظافة الجيدة فِيْ المنزل بيئة جذابة للصراصير لدخول المنزل، وقد ارتبكت السيدة فِيْ اختيار طريقة مناسبة وطبيعية للقضاء على الصراصير، حيث كانت تخشى استخدام المبيدات الحشرية خوفا على أطفالك وحيواناتك الأليفة. أيضًا، ويقول إنه بعد محاولات عديدة قررت أن أنقل تجربتي فِيْ القضاء الناجح والفعال على الصراصير مما ساعدني فِيْ التخلص منها نهائيًا، واستخدمت الوصف التالي

وصفة زيت البوراكس بالنعناع

بعد الكثير من البحث اخترت وصفة فعالة للتخلص من الصراصير بسرعة وذهلتني هذه النتيجة الرائعة وهِيْ وصفة زيت البوراكس والنعناع حيث صنعت خليط من البورق والسكر بكَمْيات متساوية ثم أضفت بضع قطرات من زيت النعناع، ثم قمت بتوزيع هذا الخليط فِيْ الأماكن التي يوجد بها المزيد من الصراصير فِيْ جميع أنحاء المنزل ولم أصدق النتيجة الرائعة التي حصلت عليها فِيْ غضون أيام قليلة وأنصح الجميع بتجربة هذه الوصفة.

وصفة صودا الخبز والسكر.

وتقول امرأة أخرى إنها عانت أيضًا من انتشار كبير للصراصير فِيْ المنزل، وقررت تجربة إحدى الوصفات بعد البحث كثيرًا على الإنترنت، وهِيْ وصفة صودا الخبز والسكر، مع خلط كَمْيات متساوية من الاثنين. ونشرها حول المنزل وفِيْ الثقوب والشقوق فِيْ الجدران، ولاحظت أن معظم الصراصير كانت تموت وبدأت تختفِيْ من المنزل يومًا بعد يوم.