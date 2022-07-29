هترجع جديدة.. طريقة تنظيف الثلاجة من الروائح الكريهة وتعقيمها بمكون ميخطرش علي بالك ريحة ثلاجتك هتبقي زي الفل

تنبعث بعض الروائح الكريهة من الثلاجة، والتي تعتبرها ربات البيوت مزعجة، بسبب انتهاء صلاحية بعض أنواع الطعام، أو حفظ بعض الأطعمة ذات الرائحة النفاذة مثل الثوم والبصل، وبعض المكونات الطبيعية متوفرة فِيْ كل منزل

نظف الثلاجة من الروائح الكريهة.

يساعد خل التفاح أيضًا على إزالة أي روائح كريهة من الثلاجة، ويعمل خل التفاح كَمْطهر ومعقم يقتل أي نوع من الجراثيم أو البكتيريا الناتجة عن فساد بعض أنواع الطعام.

المكونات

ربع كوب من خل التفاح.

كأس من الماء.

كيف تستعد

اخلطي خل التفاح مع الماء فِيْ وعاء مناسب لوضعه على النار.

نضع القدر على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي المزيج.

نرفع المزيج عن النار، ثم ننقله إلى وعاء آخر.

ضعي الحاوية الأخرى المحتوية على الخليط فِيْ الفريزر لمدة 4 ساعات، حيث يمتص هذا الخليط الروائح الكريهة بفاعلية.

كيفِيْة تنظيف الثلاجة من الروائح الكريهة باستخدام صودا الخبز

15 مل من صودا الخبز.

لترات من الماء الدافئ.

قطعتين من القماش.

طريقة التنظيف

اخلطي كَمْية صودا الخبز مع الماء الدافئ واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

اغمس قطعة من القماش فِيْ الخليط وابدأ فِيْ مسح جميع أرفف الثلاجة بعد إفراغ جميع أوعية الطعام الموجودة، مع إيقاف تشغيل الطاقة عن الثلاجة.

نظف الباب داخل وخارج الثلاجة.

ثم جفف الخليط المتبقي من الثلاجة بقطعة قماش جافة أخرى.

كرر هذه العملية من وقت لآخر ويفضل تنظيف الثلاجة مرتين فِيْ الشهر لأفضل نتيجة ممكنة.

يمكنك أيضًا الاحتفاظ بوعاء به نفس الكَمْية من صودا الخبز المخففة فِيْ الماء فِيْ الثلاجة، حتى تمتص جميع الروائح المنبعثة من الثلاجة.

تنظيف الثلاجة من الروائح الكريهة بالفحم

تستخدم قطع الفحم فِيْ حفظها على أرفف الثلاجة، واستبدالها بأخرى جديدة بين الحين والآخر، حيث يمتص الفحم الروائح الكريهة التي قد تنبعث من الثلاجة أو الفريزر.