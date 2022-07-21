هترجع كأنها جديدة.. تنظيف الحوائط من البقع الصعبه والشخابيط بمكون ميخطرش علي بالك بدون دعك أو فرك

عند تنظيف الجدران من البقع، تتعرض الجدران للأوساخ نتيجة انتشار الغبار عن طريق فتح المنافذ، وتتلوث عندما يكتب الأطفال على الجدران. ومظهرها غير لائق، والأمهات منزعجات من المظهر غير اللائق. على الجدران، وهم يبحثون عن طريقة لتنظيفها من هذه الأوساخ، خاصة وأن هناك بعض بقع الشحوم التي تلتصق بالجدار ويصعب إزالتها، لذلك سنشرح لك كيفِيْة تنظيف الجدران والجدران فِيْ المنزل بكل سهُولة وباستخدام المكونات المتوفرة فِيْ المنزل.

نظف الحوائط من البقع.

لا يمكن للأم ترك جدران وجدران المنزل الملوثة دون تنظيف، خاصة وأن الحشرات تترك علامات على الحائط بالوقوف عليها مما يساعد على تنظيف الجدران فِيْما يلي.

المكونات

ماء دافئ.

نصف كوب خل أبيض.

ملعقتان كبيرتان من الصابون السائل.

2 ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

فرشاة ناعمة الملمس.

منشفة مطبخ نظيفة.

كيفِيْة تنظيف الجدران من البقع الصعبة

هناك عدة عوامل تسبب تلوث الجدران، مثل قد ينسكب الأطفال العصير أو الرسم على الجدران، كَمْا يتسبب إغلاق النوافذ لفترة طويلة فِيْ تراكَمْ الغبار على الجدران، وكذلك عند تنظيف الأرضيات فِيْ المنزل من الغبار المتصاعد. على الجدران، وتتوقف الحشرات على الحائط وتترك علامات، وعوامل أخرى تجعل الجدران ملوثة وتجعلها تبدو غير مناسبة، ويمكن تنظيف الجدران بسرعة باتباع ما يلي.