هترجع كأنها جديدة.. تنظيف الحوائط والأبواب من الجير والشخابيط بمكون سحري خطير فِيْ ثواني بدون دعك او فرك

نظف الجدران والأبواب من الجير والخربشات بسرعة، إذا كان لديك أطفال فِيْ المنزل فمن الطبيعي أن يكتبوا ويخربشوا على جميع جدران المنزل، مع العلم أن الأطفال لا يملون أو يتعبون من الكتابة على الجدران، و طريقة تنظيف الجدران غير معروفة لكثير من النساء، لأن هناك العديد من أنواع الجدران، وإذا قامت ربة المنزل بإزالة الكتابة من الحائط باستخدام السلك، فسوف تتلف الجدار، وبالتالي سيبدو أسوأ بكثير، ولكن لا تقلق، سنقدم لك طريقة سحرية لتنظيف الحوائط من رسومات الشعار المبتكرة والكتابة، كل ما عليك هُو الاستمرار وقراءة باقي الفقرات التالية، ابق معنا وتابعنا.

مكونات وصفة لتنظيف الجدران والأبواب كتابة.

كل الأطفال يقضون إجازة صيفِيْة فِيْ المنزل، معظم الوقت جالسون فِيْ المنزل، ولا يجدون أفضل من اللعب على الحائط، وتحاول ربة المنزل منعهم من الكتابة على الحائط، لكن دون جدوى، لأنك تشعر من دواعي سروري كبير الرسم على الحائط بالألوان ولكن معنا واستخدام هذه الوصفة لن تمنع أطفالك من اللعب على الجدران والأبواب مرة أخرى، والآن نقدم لكَمْ مكونات الخلطة السحرية للتخلص من الكتابة ورسومات الشعار المبتكرة. المكونات هِيْ

لترات من الماء

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

اسفنجة ناعمة

عصا طويلة أو مساحة حائط.

كيفِيْة استخدام الخليط لتنظيف الجدران

تقوم جميع النساء بتنظيف المنزل كله، لكن لا يفكرن فِيْ تنظيف الجدران، وإذا تركنا الكتابة على الجدران، فإن ذلك يجعل الشقة بأكَمْلها تبدو متسخة، وترتبك ربة المنزل حول أفضل طريقة لتنظيف الجدران والآن نشرح خطوات تنظيف الجدران فِيْ ثوانٍ

يجب إزالة الغبار من الحائط قبل البدء فِيْ عملية التنظيف.

يجب وضع قطعة قماش مبللة فوق الفجوة ومسحها عبر الحائط.

يجب وضع جميع المكونات معًا فِيْ دلو.

ضعي إسفنجة على الخليط فِيْ الدلو.

يمكن حك الجدار برفق.

يجب تكرار هذه الخطوة على جميع الجدران والنوافذ.

حتى لا تكون عملية التنظيف صعبة على ربة المنزل، يجب تنظيفها من حين لآخر.

يمكن تنظيف الجدران والأبواب بسهُولة باستخدام ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، حيث تساعد فِيْ جعل الحائط نظيفًا جدًا دون بقع أو خطوط، بحيث يمكنك عمل خليط يساعد على إزالة البقع من الأبواب وأيضًا البقع على الجدران ببساطة، وهذا الخليط تم ذكره فِيْ المقال لمساعدتك علي تنظيف الحوائط دون بذل الكثير من الجهد أو التعب، فقط باستخدام بعض المكونات البسيطة.