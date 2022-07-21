هترجع كأنها جديدة.. تنظيف الحوائط والأبواب من الشخابيط والبقع بمكون سحري بدون دعك أو فرك

كيفِيْة تنظيف الحوائط من الخدوش والبقع مهما كانت، يعتقد البعض أن نظافة الحي بالمنزل دليل على نظافة ساكن المنزل ولكن سرعان ما تتسخ الجدران خاصة الجدران المضيئة . الألوان لذلك يفضل البعض طلاء الجدران بألوان داكنة ولكن هناك بعض الأماكن فِيْ المنزل تحتاج إلى طلاء بألوان الفاتحة كَمْا لاحظنا فِيْ المنزل مع الأطفال أن معظم الجدران تحتوي على خربشات وهِيْ أقذر من المنزل. بدون أطفال، وهناك بعض آثار الطعام على الجدران، وكذلك الأوساخ الملحقة بالجدران، وهذا يعمل بمثابة انعكاس يغير الألوان الأساسية للطلاء، لذلك سوف نقدم لك طريقة لتنظيف الجدران من الكتبة والبقع من أي شيء.

كيفِيْة تنظيف الحوائط من الخدوش والبقع مهما كانت

يجب الحرص على تنظيف الجدران بشكل دوري ومستمر حتى لا يشعر أهل المنزل بالحرج، ويفضل تنظيف الجدران بقطعة قماش قطنية مبللة بالماء والعطر المفضل بشكل مستمر لإزالة بصمات الأصابع. وبقع صغيرة على الجدران، أو بالإمكان استخدام إسفنجة بدلاً من القماش.

استخدم الخل الأبيض لتنظيف الجدران من الخدوش والبقع

سنحتاج إلى بعض المكونات للحصول على الخليط المطلوب

كوب خل أبيض

4 ملاعق كبيرة من البيكينغ باودر.

كوب من الصابون السائل.

2 كوب ماء دافئ.

كيف تستعد

خذ وعاء كبير وضع كل المكونات فِيْه.

نقوم بتقليب جميع المكونات وسوف نلاحظ فوران الخميرة.

نقوم بتقليب جميع المكونات وسوف نلاحظ فوران الخميرة. خذ قطعة من القماش واغمسها فِيْ الخليط.

نقوم بمسح الجدران بقطعة قماش.

نقوم بمسح الجدران بقطعة قماش. خذ مساحة طويلة واغمس القماش فِيْ الخليط.

لف القماش حول المكان ونظف الجدران العالية به.

من الأفضل عدم استخدام هذا المزيج على الخشب لأنه سيتلفه.

أحضر قطعة قماش أخرى، واغمسها فِيْ الماء وفِيْ عطرك المفضل، وامسح بها الجدران مرة أخرى.

لا ينصح بترك المزيج كَمْا هُو لأنه لن يؤدي إلى تآكل الطلاء.

معلومات بسيطة عند تنظيف الجدران من الخدوش والبقع.

تأكد من التنظيف بانتظام بالماء الدافئ وإسفنجة.

تأكد من تنظيف الأماكن التي يفوتها بعض الأشخاص، مثل مقابض الأبواب والمفاتيح الكهربائية وما إلى ذلك.

عند تنظيف الجدران التي بها بقع زيت، استخدم الماء الدافئ والمبيض.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال فإن طريقة تنظيف الجدران والأبواب حيث يمكن تنظيف الجدران بمكونات موجودة فِيْ كل منزل والخل أو استخدام المنظفات مثل البيريل يعمل على تنظيف الجدران بدون بقع أو بقع. سهُولة التنظيف. مشاكل التنظيف وصعوبة التنظيف التي تواجهها المرأة على الجدران، لذلك يمكن استخدام الطريقة المذكورة فِيْ المقال لتنظيف الجدران.