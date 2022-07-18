هترجع كأنها جديدة.. تنظيف وتلميع السجاد علي الناشف بمكون ميخطرش علي بالك بدون دعك أو فرك 

تنظيف السجاد من أصعب المهام التي تواجهها ربة المنزل، بسبب وزنها الكبير، مما يجعل من الصعب تحميلها ونقلها لغسلها وإعادتها إلى مكانها الأصلي. القضاء عليها، لذلك نقدم لك فِيْ هذا المقال بعض الطرق التي تسمح لك بتنظيف السجاد فِيْ المجفف دون عناء الاضطرار إلى نقلها من مكان إلى آخر، وذلك باستخدام المنظفات والعناصر الطبيعية التي تعمل عن طريق إزالة البقع بشكل فعال وسريع. فِيْ نفس الوقت.

تنظيف وتلميع السجاد الجاف

المكونات

ملعقتان كبيرتان من ملح الليمون.

ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.

نصف كوب خل.

نصف كوب من الكلور المبيض للملابس الملونة.

نصف كوب ماء دافئ.

فرشاة تنظيف السجاد.

أي نوع من البساط المعطر.

قطعة من القماش

طريقة التنظيف

قم بتنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية لإزالة جميع الأوساخ والغبار العالق به.

تُمزج المكونات المذكورة أعلاه فِيْ وعاء كبير وتخلط جيدًا حتى تصبح ناعمة.

اغمس فرشاة التنظيف فِيْ الخليط الناتج، ثم ابدأ بتنظيف السجادة وافرك البقع الملتصقة بها حتى تختفِيْ تمامًا (يمكنك غمس الفرشاة فِيْ الخليط فِيْ نفس المكان حتى يتم إزالتها نهائيًا).

مرري قطعة قماش مبللة بالماء فقط على السجادة لإزالة كل الخليط المتبقي.

اترك السجادة تجف مع تشغيل المراوح وافتح جميع النوافذ والمنافذ للتجفِيْف السريع.

كيفِيْة تنظيف السجاد فِيْ مجفف بمسحوق التنظيف

ملعقة كبيرة من منظف الغسيل.

نصف كوب ماء.

قطعة من القماش

فرشاة للتنظيف

طريقة التنظيف

اخلطي مسحوق المسحوق والماء فِيْ وعاء بحجم مناسب، حتى يصبح قوامهما متجانسًا.

اغمسي فرشاة التنظيف فِيْ الخليط الناتج، ثم مرريها على السجادة لتنظيفها، وافركي البقع العالقة جيدًا حتى يتم إزالتها تمامًا.

امسح قطعة القماش المبللة بالماء فوق السجادة.

اترك السجادة تجف تمامًا وتعريضها للمراوح وافتح النوافذ لتعريضها لأشعة الشمس مما يساعدها على الجفاف.

لا يوجد منزل بدون سجاد، فهُو يحافظ على الأرضيات ويجعل المنزل يبدو جميلاً، لكن الغبار والغبار يتراكَمْ على السجاد، مما يؤدي إلى اتساخ السجاد، لذلك تبحث الكثير من النساء عن طرق لتنظيف السجاد دون تعب. الفقرات اعلاه لتنظيف السجادة جافة وبدون تعب.