هترجع كأنها لسة جديدة.. إزالة بقع الكلور من الملابس الملونة والبيضاء مهما كانت صعبة هترجع كأنها لسة جديدة 

إزالة بقع الكلور من الملابس الملونة، تنظف الأمهات الملابس بشكل يومي، وهناك بعض أنواع الملابس شديدة الاتساخ بسبب زيادة التعرق مع درجات الحرارة المرتفعة، تستخدم الأمهات الكلور لأنه منظف قوي يساهم فِيْ تنظيف الملابس. سريعًا، لكن بعض الأمهات يضعن الكثير من الكلور فِيْ الملابس فِيْ الغسالة، وهذا يتسبب فِيْ ترك بقع على الملابس يصعب إزالتها، مريحة فِيْ وضعها مرة أخرى، ولهذا سنوضح لك كيفِيْة إزالة بقع الكلور من الملابس.

كيفِيْة إزالة بقع الكلور من الملابس البيضاء والملونة

تعتقد بعض الأمهات أنه من الصعب إزالة بقع الكلور العنيدة من الملابس، ويرفض معظم الأطفال ارتداء الملابس مرة أخرى عندما يرون هذه البقع على الملابس، وذلك بسبب طريقتهم غير المناسبة، وتبحث الأمهات عن طرق للمساعدة فِيْ تنظيفها مرة أخرى لجعلها مناسبة. وطرق إزالة البقع يتم التبييض من الملابس باتباع الآتي.

خل

يمكن استخدام الخل لإزالة بقع التبييض العنيدة، حيث يساعد على اختراق بقع التبييض وتغيير لونها واستعادة اللون الطبيعي للملابس، ويوضع كوب من الخل على البقعة ويترك لمدة ربع فِيْ الوقت المناسب. ساعة، وبعد ذلك يتم غسلها فِيْ الغسالة.

استخدام ثيوسلفات الصوديوم لإزالة بقع الكلور

تساعد بعض المواد الكيميائية فِيْ إزالة بقع التبييض من الملابس، حيث يتم شراؤها من متاجر المنظفات، وتوضع ملعقة كبيرة من ثيوسلفات الصوديوم على بقع التبييض لمدة عشر دقائق مع كَمْية قليلة من الماء، وبعد ذلك يتم فركها على الملابس وتنظيفها بالماء.

صبغ الملابس

عند ملاحظة وجود الكثير من بقع الكلور على الملابس، ويمكن حَلْ هذه المشكلة عن طريق إرسال الملابس إلى أماكن صباغة الملابس، حيث يتم صبغ الملابس بلون جديد لإخفاء البقع على الملابس واستخدامها فِيْ بدلًا من التخلص منها، تجعل الصبغة لون الملابس وشكلها فريدًا وجذابًا مرة أخرى وغير مكلف