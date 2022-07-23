هترجع كأنها لسة جديدة .. ازالة بقع الحبر من الملابس مهما كانت صعبة بفكرة عبقرية متخطرش علي بالك بدون دعك أو فرك 

عند إزالة بقع الحبر من الملابس، تعاني الغالبية العظمى من ربات البيوت من مشكلة التخلص من بقع الحبر والزيت الملتصقة بالملابس، حتى مع استخدام أغلى وأفضل مساحيق الغسيل الأوتوماتيكي واليدوي، مما يضطرهن إلى إرسال الملابس. بالخارج ليجف. تنظيف المحَلْات والمغاسل، وأحيانًا يمكنك إتلاف هذا النوع من الملابس المتسخة وعدم استخدامها، ولكن كانت هناك طرق عديدة للمساعدة فِيْ إزالة هذه البقع وإزالتها نهائيًا، إما باستخدام مواد وعناصر طبيعية أو كيميائية.

قم بإزالة بقع الحبر من الملابس باستخدام معجون الأسنان

المكونات

القليل من معجون الأسنان (حسب حجم البقعة).

طريقة التنظيف

انشر معجون الأسنان على المكان العالق.

افركيها بأصابعك لتغطية البقعة وانتظري بعض الوقت.

ثم اغسل قطعة الملابس هذه بالطريقة المعتادة عن طريق وضعها فِيْ الغسالة وضبطها على دورة الغسيل المناسبة مع ضبط درجة الحرارة).

قد لا تعمل هذه الطريقة مع بعض أنواع الأقمشة، لكننا نوصيك بتجربتها على أي حال.

كيفِيْة إزالة بقع الحبر من الملابس بالخل الأبيض

يعتبر الخل منظفًا فعالًا لإزالة البقع ومعقمًا جيدًا للغسيل، فضلاً عن كونه فعالًا فِيْ الحفاظ على الملابس مشرقة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا

كيف تستعد

ضع بعض الخل على بقعة الزيت وانتظر 10 دقائق.

اخلطي الخل مع النشا جيدًا، حتى تحصلي على كتلة متماسكة.

انشر المعجون على البقعة أيضًا، ثم اتركه لعدة ساعات.

اغسل الثوب بمسحوق التنظيف سواء كان عاديًا أو آليًا وضعه فِيْ الغسالة وتنظيفه بالطريقة المعتادة.

ستلاحظ أن بقعة الحبر قد اختفت تمامًا من الملابس التي قمت بتنظيفها.

إزالة بقع الحبر من الملابس بالحَلْيب