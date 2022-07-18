هتزيل سواد ودهُون السنين.. تنظيف عيون وحوامل البوتاجاز بخلطة قنبلو وجبارة هترجع بوتجازك جديد ولامع بكل سهُولة وبدون تعب ولا تكاليف

سيزيل السواد والدهُون من السنين. نظف العيون والشوك من غاز البيوتان. ؛ اليوم نتحدث عنه تنظيف العيون ودعامات الموقد ولأنه من أكثر الأجهزة عرضة للتلوث وتراكَمْ الدهُون والزيوت فِيْه بسبب الطبخ اليومي للطعام، فإن ربة المنزل تبذل جهدًا دائمًا لتنظيفه بعد كل استخدام حتى لا تتراكَمْ الدهُون فِيْه، زيوت. وبقع بقايا الطعام ؛ لكن فِيْ بعض الأحيان تدخل الأوساخ فِيْ البيوتان، دعمه وعيناه لدرجة أنه من الصعب علاجها، وليس من السهل التخلص من هذه التراكَمْات، لأن ربة المنزل تعتقد أنه مستحيل. نظف الموقد لحساب تلك المرحَلْة ولكن فِيْ الحَقيْقَة يمكن تنظيفها وترميمها كأنها جديدة بخطوات بسيطة، والمكونات متوفرة فِيْ مطبخك، وبها ستحصل على مطبخ مشرق ونظيف، وستنبهر بنظافته، وللوصول إلى ذلك اتبع الأسطر التالية.

سيزيل السواد والدهُون من السنين. نظف العيون والشوك من غاز البيوتان.

ومن المشاكل التي تواجهها ربة المنزل احتراق عيون البيوتان التي تتحول إلى اللون الأسود، وبمرور الوقت يؤدي تراكَمْ الدهُون والزيوت إلى انسداد العينين، وتقليل فعالية اللهب، وتقليل النار الخارجة منه، لذلك تلجأ بعض النساء إلى استخدام منتجات التنظيف باهظة الثمن، لتكون قادرة على التنظيف، ولهذا السبب تكلفتها باهظة، ومع ذلك فهِيْ لا تحقق نتيجة جيدة، ولكن هذه المواد تضر بالصحة لأنها تتكون من مواد كيميائية ضارة بالصحة. مشاكل أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال وكبار السن، وبالتالي فهِيْ مواد تسبب ضررًا أكثر من نفعها، لذلك يجب على ربات البيوت البحث عن حَلْول آمنة. نظف المطبخ وأنت تطبخ بالغاز دون الإضرار بالعائلة، لذلك عليك اللجوء إلى المنتجات التي لا تضر بصحتك وصحة أطفالك، فمنذ الآن تم إثبات فاعلية الوصفات بالمواد الطبيعية وثبتت لها تأثير كبير وتنتج النظافة التي تحَلْم بها.

خليط سحري لتنظيف الموقد

المكونات

مياه غازية مثل كوكاكولا، بيبسي أو أي نوع آخر.

صابون سائل للأطباق.

2 متر ك من البيكربونات.

تفضل مناشف المطبخ أن تكون خشنة.

معجون الأسنان.

خطوات التحضير