هتفور الصدأ .. خلطة تنظيف الحنفِيْات من الصدأ والسواد مهما كان حجمة بدون دعك هترجع جديدة

عند تنظيف الحنفِيْات من الصدأ، قد تلاحظ بعض النساء الصدأ على الحنفِيْات، حتى لو كن جديدات، وحتى الفتيات حديثي الزواج وجميع أجزاء المنزل جديدة. البقايا فِيْ الصنبور وعدم تجفِيْفها بعد الاستخدام، وفِيْ الأسفل سنقدم لك بعض الخلطات التي يمكنك تحضيرها فِيْ المنزل ووضعها فِيْ الصنبور حتى تكون نظيفة ولامعة.

كيفِيْة تنظيف الصنابير من الصدأ والاصفرار

يعد Coca-Cola أحد أحدث المكونات المستخدمة فِيْ وصفات الشعر والتنظيف وإزالة الصدأ الآن.

أضف كوكاكولا وصودا الخبز والماء الدافئ إلى وعاء أو زجاجة رذاذ مناسبة ورش الصنبور الصدئ.

يجب ترك الخليط على الصنبور طوال الليل حتى يتفاعل مع البقع الصعبة والصدأ ويسهل إزالته عند تنظيفه بالماء والصابون فِيْ اليوم التالي.

باستخدام قطعة قماش نظيفة، اشطف المزيج تحت الصنبور وامسح حتى يجف ولا يتأكسد بسهُولة.

وصفة بيروكسيد الهِيْدروجين لازالة أكسيد الحديد

يعتبر هذا المزيج من الخلطات الفعالة التي لها قدرة كبيرة على التخلص من الصدأ ولكن يجب ارتداء القفازات الطبية والكَمْامة أثناء استخدام هذه الوصفة لأنها يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الرئتين والجهاز التنفسي.

ضعي كَمْية كبيرة من البوراكس مع الأكسجين والماء وقلبهما جيدًا، وسترى تفاعلًا وفقاعات تخرج من الخليط، ويرجع ذلك إلى تجانسهما مع بعضهما البعض.

رش المزيج على الصنبور، ثم اتركه لمدة خمس ساعات تقريبًا، ثم اشطف الصنبور بالماء الدافئ وافركه بإناء أو فرشاة أسنان، ويجب أن يجف جيدًا بعد التنظيف.

إزالة الصدأ الحديدي بالخل

الخل والليمون هما أحدث وأنجح وصفة للتخلص من البقع الصعبة سواء كانت دهنية أو صدأ، لذا أضف كلا المكونين.

بنفس الطريقة رُش المزيج على الصنبور واتركه لعدة ساعات، ثم اشطفه ونظفه وجففه.

إزالة الصدأ عن الصنابير بالملح والليمون