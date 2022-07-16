هتلمع فِيْ ثواني.. طريقة تنظيف الستائر علي الناشف بدون فك ولا تركيب بمكون سحري فِيْ ثواني هترجع جديدة

طريقة تنظيف الستائر بدون فكها او تركيبها فِيْ النشافة تعتبر الستائر من اكثر الاثاثات الموجودة فِيْ كل بيت وهِيْ تعطيك لمحة عامة عن المكان لا مثيل له فهُو ارتفاع الستائر بالاضافة الى التي تستغرق وقتًا طويلاً للتنظيف، بالإضافة إلى المجهُود الكبير فِيْ الفك وإعادة التركيب، وإذا كان منزلك فِيْ الشارع مباشرة، فمن المؤكد أن الستائر ستتسخ باستمرار، وتحتاج إلى التنظيف كل يوم، وهذا غير معقول بالنسبة لمنزل مدبرة المنزل، يسحب المنزل الستائر كل يوم، كل ما عليك فعله هُو المضي قدمًا وقراءة بقية الفقرات التالية، والبقاء معنا ومتابعتنا.

الطريقة الأولى لتنظيف الستائر بدون إزالتها

نريد أن يكون المنزل مريحًا، ولن تضطر ست البيت إلى إزالة الستائر، وإذا تركت ست البيت الستائر غير نظيفة، يؤدي ذلك إلى اتساخ المنزل بأكَمْله وبالتالي لا تشعر بالراحة والسكن. المنزل، لأنه عندما يكون المنزل نظيفا يمكن للشخص أن يجلس فِيْ المنزل ويشعر بالسعادة والراحة، ولا يريد مغادرة المنزل أبدا، ونحن نقدم نصائح مهمة لجميع النساء بشكل عام، وهِيْ الحفاظ على منزلك نظيفا. بشكل مستمر حتى حدوث بعض الظروف الطارئة والمفاجئة لقريب أو صديق، والآن نقدم لك مكونات وصفة التنظيف دون فك التشفِيْر النهائي

كأس من الماء.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة ملح.

كيس ملون كلوروكس.

ربع كوب ديتول.

خطوات تنظيف الستائر بدون فكها أو تركيبها بشكل نهائي

المكونات بسيطة ومتوفرة فِيْ كل منزل، وطريقة الاستخدام هِيْ الأبسط، والخطوات تتلخص على النحو التالي