هتلمع من النضافة.. تنظيف المخدات والمراتب بخلطة جهنمية هتزيل الاصفرار والبقع وسواد السنين من أول مرة

وجدنا أن الوسائد والمخدات، نتاج مرور السنين، تتعرض للإصفرار والسواد والكثير من الأوساخ، الأمر الذي جعل ربة المنزل تبحث عن طرق فعالة لتنظيفها، وليس عن طريق الماء، لأن الماء يزيد من العفن والعفن. رائحة كريهة بالإضافة إلى عدم تجفِيْفها بسهُولة، لذلك تمكنا من إيجاد طرق لتنظيف المراتب فِيْ المنظفات الجافة باستخدام الخل حيث يعمل كَمْطهر قوي ومنظف ويعمل على إزالة البقع والأوساخ وتعقيم المراتب والوسائد، و سنشرح كيفِيْة تنظيف الوسائد والمراتب فِيْ المجفف خلال هذا المقال.

وصفة الخل لتنظيف المراتب والوسائد

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة فِيْ جميع منازلنا ولا تكلفنا شيئًا مرتفعًا، وسنشرح هذه المكونات من خلال النقاط التالية.

خل.

ألوان الكلور.

مسحوق الخبز.

ديتول.

طريقة تحضير وصفة لتنظيف المراتب والوسائد

تم تحضير هذه الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها ببساطة وسنشرح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

أحضر وعاء واسكب فِيْه الخل والبيكنج باودر وحركه جيدًا حتى يذوب البيكنج بودر تمامًا.

ثم ضعي غطاء من ديتول مع صبغات الكلور وقلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج المكونات جيدًا.

أحضر زجاجة بخاخة وضع الخليط فِيْها ورشها على المراتب والوسائد، ثم نظفها جيدًا.

وسنلاحظ أننا تخلصنا من البقع والأوساخ المتراكَمْة.

ملح الليمون لتنظيف المراتب

هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية المهمة التي تنظف المراتب والوسائد بشكل فعال، وتتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة فِيْ كل منزل، وسيتم شرح هذه المكونات من خلال النقاط التالية.

المكونات

ملح الليمون

ديتول.

ألوان الكلور.

طريقة التحضير

نأخذ وعاء ونضع كل المكونات فِيْه ونخلطهم جيداً حتى يذوب ملح الليمون.

ضعي المكونات فِيْ زجاجة بخاخة، ثم رشي البقع بها وامسحيها بمنشفة.

ستلاحظ أننا قد أزلنا البقع والجراثيم والأصفرار المتراكَمْة فِيْ المراتب والوسائد من أول استخدام.

يجب على ربات البيوت استخدام هذه المكونات لتنظيف المراتب والوسائد فِيْ المجفف لإزالة كل الاصفرار.

نصائح لتنظيف وتلميع الوسائد

من اهم النصائح للحصول على نظافة المراتب والادوية يجب عدم استخدام الماء الساخن فِيْ تنظيفها حيث انه يصلح البقع ولا يزيلها ولا يذوب ويمكن غسل الوسائد الصغيرة فِيْ الغسالة بدون قلق يجب تعريض المفروشات والوسائد للشمس مرة واحدة فِيْ الأسبوع، ويجب ألا تتجاوز غسلها أكثر من 3 مرات فِيْ الأسبوع.