هتنور من البياض وهترجه جديدة…طريقة تنظيف الثلاجة والتخلص من الروائح الكريهه وإليكي أهم النصائح للحفاظ على نظافة الثلاجة

كيفِيْة تنظيف الثلاجة والتخلص من الروائح الكريهةتعتبر الثلاجة من الأجهزة المهمة فِيْ كل منزل، ولا يمكنك الاستغناء عنها، حيث تعمل على حفظ الطعام لفترة أطول، وتساعد فِيْ الحفاظ على اللحوم والأسماك وغيرها. رائحتها فاسدة وعليك غسلها وتنظيفها جيداً.

كيفِيْة تنظيف الثلاجة

هناك طرق عديدة لتنظيف الثلاجة، وكل ربة منزل تستخدم طريقتها الخاصة فِيْ تنظيف الثلاجة.

لذلك، يجب الانتباه إلى جودة وصلاحية ورائحة الطعام المحفوظ.

لا تحتوي على الكثير من الأطعمة، لذا فإن الرائحة لطيفة وليست مزعجة.

والتخلص من الطعام الفاسد حتى لا يسبب الروائح الكريهة.

مكونات وصفة الخل لتعقيم الثلاجة

ماء ساخن

خل

ملح الليمون

بيكربونات الصوديوم

صابون سائل

خطوات تنظيف الثلاجة

هنالك الكثير خطوات تنظيف الثلاجة يجب اتباع الخطوات التالية بعناية

افصل الثلاجة.

أفرغ الثلاجة من الطعام الموجود داخل الثلاجة أو الفريزر.

أفرغ محتويات الثلاجة.

تخلص من بقايا الطعام الفاسد والخضروات والفواكه.

أحضر وعاءً كبيرًا من الماء الساخن واغسل الثلاجة والفريزر جيدًا للتخلص من أي بقايا طعام داخل الثلاجة.

تنظيف الثلاجة ماء ساخن، ملح ليمون و صودا خبز

يجب أن نحضر وعاءً كبيرًا به ماء ساخن ونضع فِيْه كوبًا من الخل وملح الليمون وصودا الخبز والصابون السائل.

ثم نحضر قطعة قماش قطنية، وقطعة القماش مبللة من الخليط لتنظيف الثلاجة ونقوم بتنظيف الجزء الداخلي من الثلاجة والفريزر والرفوف والأدراج.

ونقوم بتنظيف الجزء الداخلي من الثلاجة والفريزر والرفوف والأدراج. ثم قمنا بتنظيف الثلاجة تمامًا من الخارج من الأبواب والجوانب.

ثم نحضر قطعة من الفحم ونضعها فِيْ الثلاجة لامتصاص روائحها.

أخيرًا، أعد ترتيب محتويات الثلاجة بطريقة منظمة.

نصائح للحفاظ على الثلاجة نظيفة

ينبغي احتفظ بالثلاجة عندما تكون نظيفًا وتحافظ على الطعام طازجًا، إليك النصائح التالية