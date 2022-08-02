هتهرب من بيتك فوراً.. طريقة التخلص من النمل والصراصير الموجود فِيْ المنزل نهائيا حتي لو كانت معششة هتختفِيْ تماماً 

تتفاجأ العديد من العائلات بهجوم العديد من أسراب النمل على المنازل منذ بداية الصيف، حيث تخرج هذه الحشرات من الأرض هربًا من حرارة الصيف الشديدة بحثًا عن أماكن رطبة بها طعام متوفر، لذلك يختارون منازل بعيدة عن الحارة. تتناثر فِيْها الأماكن بحثًا عن الطعام، ولكن كل أفراد المنزل ينزعجون من النمل لأنها حشرات تلسع وتسبب التهابات على جلد الجسم، وتخشى الأمهات استخدام المبيدات الحشرية خوفًا من إصابة الأطفال بأي منها. أمراض أو حساسية فِيْ الصدر، لذلك تبحث الأمهات عن وصفات تساعد فِيْ التخلص من النمل بسرعة، لذلك سنعرض لكَمْ وصفات للتخلص من النمل.

كيفِيْة التخلص من النمل والصراصير نهائيا

ترغب جميع الأمهات فِيْ معرفة طرق آمنة للتخلص من النمل دون الإضرار بأفراد الأسرة والابتعاد عن استخدام المبيدات الحشرية الضارة، حيث أن وجود الحشرات داخل المنزل يسبب قلقًا كبيرًا للجميع، لذلك تبحث الأمهات عن طرق للتخلص منها. التخلص منها. من النمل، ويمكنك سيدتي أن تجعل منزلك نظيفًا وخاليًا من الحشرات باتباع الطرق التالية.

استخدام الزيوت العطرية

تتميز الزيوت العطرية برائحتها النفاذة التي تجعل النمل غير مريح عند التنفس، ويمكن استخدام أي نوع من الزيوت الطبيعية لقتل هذا النمل بشكل دائم عن طريق وضع قطرات من زيت الياسمين أو زيت اللافندر فِيْ زجاجة بخاخة مع زجاجة رذاذ. ورش النمل بهذا الخليط.

أغلق جميع الثقوب فِيْ المنزل.

يدخل النمل المنزل من خلال الفتحات، حيث أنه الطريق الوحيد لدخول المنازل، لذلك من الضروري البحث عن الأماكن التي يخرج منها النمل ويغلق كل هذه الثقوب، كَمْا يفضل تنظيف المنزل ومنع أدخل. ويبقى وجود الطعام فِيْ أي مكان، لأن النمل يتغذى على بقايا هذا الطعام.

القضاء على النمل بالماء والصابون السائل

يحتوي الصابون السائل على مواد كيميائية يمكن أن تقتل النمل، لذلك يمكن استخدامه للتخلص من النمل عن طريق وضع كَمْية من الصابون فِيْ زجاجة بخاخة مع إضافة كَمْية من الماء ورش كل أماكن جلوس النمل للتخلص من هذه الآفات.