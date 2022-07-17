هتهرب من بيتك فورا.. ملعقة واحدة خلف البوتجاز تخلصك من النمل والصراصير وجميع الحشرات فِيْ دقيقة واحدة

الكثير يبحث عن حل للتخلص من الحشرات المزعجة والمؤذية التي تسبب الشعور بالخوف وعدم الإرتياح لكثير من الناس والتي تظهر وتتكاثر في فصل الصيف كالصراصير والبعوض والنمل وغيرهم، فهناك العديد من المبيدات الحشرية الغير محببة والتي تسبب ضيق في التنفس للبعض لذلك يلجؤون لمبيدات منزلية غير ضارة وغير مكلفة بنفس الوقت، فكيف يمكننا طردهم دون عودتهم مرة أخرى سوف نرى في هذا المقال.

مزيج قوي من الأسبرين للقضاء على الصراصير والبعوض فِيْ دقيقة واحدة فقط

يعتبر خلط الأسبرين من أفضل الطرق التي يمكن اتباعها لطرد الحشرات من المنزل، حيث أن الأسبرين من المواد السامة للحشرات بجميع أنواعها، وذلك بسبب تكلفته، ولا يحتوي على أي رائحة كريهة تسبب الاختناق للحشرات. .أصحاب المنزل، ويستعدون على النحو الآتي –

نأخذ عددًا من حبوب الأسبرين ونطحنها إلى مسحوق.

أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من الملح وربع كوب من الخل وأضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من سائل غسيل الأطباق إلى الخليط.

نقوم بتقليب جميع المكونات معًا ثم نضعها فِيْ زجاجة ونستخدمها حيث توجد الحشرات.

يمكن استخدامه على الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات إلى المنزل.

وصفة الريحان السحرية للقضاء على الحشرات من المنزل

الريحان من النباتات العطرية ذات الرائحة المميزة والتي تساعد فِيْ طرد الحشرات من المنزل، حيث أن هذا سبب رائع يخنق الحشرات وبالتالي التخلص منها بسهُولة، ويستخدم الريحان عن طريق غلي كَمْية من أوراق الريحان الأخضر. بكَمْية من الماء لمدة خمس دقائق ثم نضيف ربع كوب خل ونستخدمها لتنظيف الأرضيات والجدران وأي مكان توجد به حشرات ويتم التخلص منها نهائيا.

الطريقة الرائعة للتخلص من الحشرات

نستطيع القضاء نهائيا على الحشرات بالمنزل باستخدام ملعقتين كبيرتين من الغار فهُو يساعد على القضاء على الحشرات وكذلك البعوض والحشرات بطريقة مختلفة ونهائية وفعالة

وفي نهاية هذه المقالة التي قدمنا فيها حلول للتخلص من الحشرات المزعجة وطردها من المنزل دون عودة، نأمل ان تكون قد عادت عليكم بالنفع والفائدة تابعوا موقعنا عرب اليوم ليصلكم كل جديد بمختلف المواضيع.