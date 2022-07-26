هتوفر 700 ريال.. تقسيط ‎‎ابل‎‎ ‎‎ايفون 13 برو ماكس‎‎ من مكتبة جرير بـ232 ريال قسط شهري على 36 شهر

إليكَمْ توصيل Apple iPhone 13 Pro Max من جرير حيث تقدم مكتبة جرير أحدث الهُواتف الذكية المتوفرة فِيْ السوق فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والكثير من المنتجات والأدوات المدرسية التي نحتاجها فِيْ العمل وكل ما يحتاجه المرء متوفر. داخل المملكة وهذا ما جعلها تحظى بشعبية كبيرة لأنها توفر كل شيء بخلاف عروض التقسيط والخصومات على بعض المنتجات وسنشرح عرض التقسيط الذي قدمته على iPhone 13 Pro Max من خلال سطور مقالتنا من اليوم. .
شارك Apple iPhone 13 Pro Max من مكتبة جرير
انخفض سعر iPhone 13 Pro Max من 5،699 ريال سعودي إلى 4،999 ريال سعودي، ويحتوي على مساحة تخزين داخلية تبلغ 252 جيجا بايت.
خطوات شراء iPhone 13 Pro Max من مكتبة جرير
- يقوم الشخص الذي يريد شراء الهاتف والاستفادة من العرض بالتقسيط بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ Librería Jarir من خلال الرَابِطْ الخاص به.
- بعد ذلك، تقوم بالنقر فوق أيقونة “تطبيق” والبدء فِيْ إدخال البيانات المطلوبة، ممثلة باسمك الرباعي ورقم هاتفك المحمول، وبدء التسجيل.
- تبدأ فِيْ اختيار الهاتف الذي ترغب فِيْ شرائه، وهُو iPhone 13 Pro Max.
- ويمكنك كتابة اسمك فِيْ محرك البحث حتى تجده بالألوان التي تريدها.
- بعد العثور على المنتج، قم بإضافته إلى عربة التسوق وانقر فوق الزر “إدخال عربة التسوق”.
- يتم إدخال المنتج فِيْ عربة التسوق ثم يتم النقر على زر “إكَمْال الطلب”.
- يحدد الشخص الطريقة التي يرغب بها فِيْ سداد قيمة الأقساط والوقت الذي يناسبه لإرسال المنتج والوصول إليه.
- تقوم بدفع القسط الأول من قيمة الأقساط الشهرية وهُو 232 ريال سعودي، ويتم خصم هذه القيمة من بطاقتك الائتمانية على الفور.
- بعد ذلك، فإنك توافق على جميع شُروطْ وأحكام المكتبة عند الحصول على المنتج والتأكد من أن جميع شُروطْها تتفق معه قبل الشروع فِيْ عملية طلب المنتج.