هتوفر 700 ريال.. تقسيط ‎‎ابل‎‎ ‎‎ايفون 13 برو ماكس‎‎ من مكتبة جرير بـ232 ريال قسط شهري على 36 شهر

إليكَمْ توصيل Apple iPhone 13 Pro Max من جرير حيث تقدم مكتبة جرير أحدث الهُواتف الذكية المتوفرة فِيْ السوق فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والكثير من المنتجات والأدوات المدرسية التي نحتاجها فِيْ العمل وكل ما يحتاجه المرء متوفر. داخل المملكة وهذا ما جعلها تحظى بشعبية كبيرة لأنها توفر كل شيء بخلاف عروض التقسيط والخصومات على بعض المنتجات وسنشرح عرض التقسيط الذي قدمته على iPhone 13 Pro Max من خلال سطور مقالتنا من اليوم. .

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انخفض سعر iPhone 13 Pro Max من 5،699 ريال سعودي إلى 4،999 ريال سعودي، ويحتوي على مساحة تخزين داخلية تبلغ 252 جيجا بايت.

خطوات شراء iPhone 13 Pro Max من مكتبة جرير

يقوم الشخص الذي يريد شراء الهاتف والاستفادة من العرض بالتقسيط بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ Librería Jarir من خلال الرَابِطْ الخاص به.

بعد ذلك، تقوم بالنقر فوق أيقونة “تطبيق” والبدء فِيْ إدخال البيانات المطلوبة، ممثلة باسمك الرباعي ورقم هاتفك المحمول، وبدء التسجيل.

تبدأ فِيْ اختيار الهاتف الذي ترغب فِيْ شرائه، وهُو iPhone 13 Pro Max.

ويمكنك كتابة اسمك فِيْ محرك البحث حتى تجده بالألوان التي تريدها.