هجمات وعمليات قتالية لتيم حسن فِيْ البرومو الأول لفِيْلم “الهِيْبة”

رغبة الفنان السوري تيم حسن، والفنانة اللبنانية زينة مكي، المتابعين، على نشر برومو فِيْلم “الهبة” للمخرج سامر البرقاوي، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سيكون. فِيْ دور العرض قريبًا.

ظهر حسن فِيْ البرومو بأسلوب مختلف وطريقة جديدة نوعًا ما، بعيدًا عَنّْ الطريقة التي اعتاد عليها الجمهُور فِيْ المسلسل، وتضمن البرومو بعض الهجمات والعمليات القتالية لـ “جبل” التي قاتلها ببراعة وسط موسيقى صاخبة. . .

وتم نشر الثنائي “الهِيْبة” الجديد حسن ومكي البرومو مصحوبًا بعبارة فِيْلم Prestige قادم قريبًا، لحقن تعليقات وتفاعلات المتحمسين المتحمسين لأحداث الفِيْلم جانبًا. . ، وأنهم متحمسون لرؤية الثنائي حسن ومكي معًا.

وعلقت الفنانة شكران مرتجى “مبروك”، وكذلك الفنان السوري طلال مارديني الذي أكد أن الجمهُور اعتاد على نجاح حسن وإبداعه، وعلق “مبروك، أنت معتاد على نجاحك”.

كان تيم حسن وزينة مكي قد نشرتا مؤخرًا بعض الصور من وراء الكواليس لتصوير الفِيْلم فِيْ تركيا، مع مشاركة جمهُور “الهِيْبة” فِيْ مواقع التواصل الاجتماعي، لذا أصبحت هذه الصور مثار جدل بين المتابعين، بسبب عدم الكشف عَنّْ خصائص الفِيْلم وتاريخه أو حتى طبيعة دور الأبطال. .

أكد مخرج الفِيْلم، سامر البرقاوي، أن الفِيْلم وأحداثه مختلفة تمامًا عَنّْ القِصَّة الأصلية للمسلسل، وأنه آخر ما يتم إنتاجه فِيْ مسلسل “الهبة”.

وكانت مكي قد صرحت مؤخرًا أن شخصيتها فِيْ الفِيْلم تتقاطع مع شخصيتها الحقيقية على عدة محاور، وهِيْ امرأة قوية ومتمردة ومتمردة، توقع العقد وقبل المَوعِد المتفق عليه، معربة عَنّْ سعادتها بهذه التجربة، مشيدة أيضًا بالفنان تيم حسن و. أدائها.

ووثق مكي صورة جمعها تيم حسن عبر حسابه الرسمي على إنستجرام من خلف كواليس التصوير، وأعرب عَنّْ إعجابه الشديد بالارتباط به واحترافه العالي، واصفا إياه بأنه إنسان جميل من الداخل والخارج.

وتعليقا على الصور كتبت زينة “تيم .. قد لا تكون الكلمات عادلة لكن شكرا لك على كل شيء .. على احترافك .. لتعاونك .. لروحك الحلوة .. وأخلاقك الرفِيْعة جدا. … حبك “. لأن عملك يلهمني كثيرًا … إنه شخص جميل من شركة By Air و By Land بكل ما تحمله الكلمة من معَنّْى، وأنا محظوظ جدًا لمقابلتك وعملت معك بالفعل على أحد الجبال.

ورد تيم حسن على تعليق زينة “شكرا لك زينة على كلامك ولطفك. كانت فرصة عظيمة للعمل معا، متمنيا لكَمْ ولكلنا التوفِيْق والنجاح، لقد أنورتمونا”.

مسلسل “الهبة” من أشهر الأعمال الدرامية فِيْ الوطن العربي، بأجزائه الخمسة والأكثر شهرة.