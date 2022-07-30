بعض الحيوانات الزاحفة ضارة جدًا بالبيئة التي تتكاثر فِيْها، بل إنها تفسد طعام الإنسان.

وبالفعل، كلف انتشار الضفدع الأمريكي وثعبان الشجرة البني الاقتصاد العالمي نحو 17 مليار دولار بين عامي 1986 و 2022، نظرًا لقدرتها على تدمير المحاصيل الزراعية، وتأثيرها على التيار الكهربائي حتى، مما أدى غالبًا إلَّى انقطاعه.

وفقًا لمجلة Forbes، هناك أكثر من 1000 نوع من الزواحف والبرمائيات، والعديد منها يساهم فِيْ مثل هذه التأثيرات.

كشفت دراسة من ساينتفِيْك ريبورتس أن الضفدع البني والأخضر المعروف باسم lithobates catesbeianus، والذي يمكن أن يزن أكثر من 900 جرام، كان له أكبر تأثير فِيْ أوروبا.

وأضافت الدراسة أن الثعابين تتكاثر فِيْ بعض الأحيان إلَّى حد كبير أدى فِيْ النهاية إلَّى انقطاع التيار الكهربائي عَنّْ طريق الزحف على المعدات الكهربائية.

وقال الباحث إسماعيل سوتو إن ثعبان الشجرة البني “جلبته القوات الأمريكية فِيْ الحرب العالمية الثانية، ثم تضاعف بشكل لا يمكن السيطرة عليه فِيْ جزر المحيط الهادئ، بما فِيْ ذلك جزر ماريانا”.

هذا يشير إلَّى الحاجة إلَّى الاستثمار فِيْ هذا المجال، للسيطرة على النقل العالمي للأنواع الغازية، لتجنب دفع تكاليف باهظة، كَمْا أوضح طالب دكتوراه فِيْ جامعة جنوب بوهِيْميا فِيْ جمهُورية التشيك والمؤلف الرئيسي للدراسة.

وقال لرويترز إن تجارة الحيوانات الأليفة هِيْ حاليا الطريق الرئيسي لشعبية هذا النوع، مضيفا “الجميع يريد امتلاك أكثر الثعابين غرابة”.

17 مليار دولار

وقالت فوربس إن غزو البرمائيات، أي الحيوانات التي تعيش بين البحر والأرض، كلف 6.3 مليار دولار بين عامي 1986 و 2022، وتكلف غزوات الزواحف 10.4 مليار دولار، فِيْ حين كلفت البرمائيات وغزوات الزواحف 0.3 مليار دولار.

تكبدت الدول الأوروبية 96.3٪ من تكاليف خسائر الضفادع الأمريكية، أو 6 مليارات دولار، بينما تكبدت دول أوقيانوسيا وجزر المحيط الهادئ 99.6٪ من تكاليف تكاثر الثعابين البنية، أو ما مجموعه 10.4 مليار دولار.

كَمْا بلغت التكاليف ذروتها بين عامي 2011 و 2015 للبرمائيات و2006 إلَّى 2010 للزواحف.

وتجدر الإشارة إلَّى أنه يوجد الآن أكثر من 1000 نوع معروف من الزواحف والبرمائيات الغريبة حول العالم، واستمر عدد الأنواع الغريبة من حيوانات الزواحف فِيْ الازدياد فِيْ العقود الأخيرة، بسبب عولمة النشاط البشري، وعدم قصده. أو النقل المتعمد من قبل البشر، على سبيل المثال، عبر المسافرين خلسة فِيْ شحنات البضائع أو تجارة الحيوانات الأليفة.

من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلَّى زيادة غزو مناطق مثل أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا الوسطى.