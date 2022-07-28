هجوم روسي مفاجئ بعد إزالة ألغام “أوديسا”.. 3 سيناريوهات تهدد “الحبوب”

تتزايد مخاوف أوروبا من أزمة تهدد تدفق الحبوب على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية واستئناف سلاسل توريد الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

تراجعت المخاوف من دخول سلاسل الإمداد الغذائية فِيْ أزمة جديدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مع الإعلان عَنّْ اتفاق الأسبوع الماضي لفتح ممرات بحرية آمنة للقمح وبقية الحبوب من أوكرانيا إلَّى الأسواق العالمية.

ومع ذلك، قد تواجه إمدادات الحبوب سيناريوهات غير متوقعة، أبرزها فرضية إدخال الأسلحة إلَّى أوكرانيا من خلال السفن الفارغة العائدة للتنزيل من ميناء أوديسا، لتحديد القوة العسكرية فِيْ تلك المنطقة الاستراتيجية ضد روسيا.

فِيْما تتمثل الفرضية الثانية فِيْ تنفِيْذ الضربات العسكرية الروسية على الميناء والسيطرة عليه بعد فشل مساعي موسكو لضمه، فِيْ عام 2014، عَنّْدما تم ضم شبه جزيرة القرم إلَّى موسكو.

السيناريو الثالث هُو أن تنفذ موسكو هجومًا بحريًا بعد إزالة الألغام البحرية الأوكرانية قبالة سواحلها على البحر الأسود لإحكام السيطرة على أكثر المناطق حيوية فِيْ أوكرانيا.

إمدادات الغاز

من ناحية أخرى، تعتبر إمدادات الغاز الطبيعي اليوم أحد التحديات الرئيسية للقارة الأوروبية قبل بداية فصل الشتاء، حيث لا تزال موسكو المورد الوحيد للاتحاد الأوروبي.

يوم الأربعاء، تراجعت شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم إلَّى حوالي 20٪ من طاقته، وفقًا لبيانات المشغل الألماني، مما يزيد من مخاطر حدوث نقص هذا الشتاء فِيْ أوروبا.

وقالت الشركة المشغلة “جاسكاد”، إن نحو 14.4 جيجاوات فِيْ الساعة من شحنات الغاز الروسي وصلت إلَّى ألمانيا منذ التاسعة (0700 بتوقيت جرينتش)، مقارنة بنحو 29 جيجاوات فِيْ الساعة فِيْ المتوسط ​​فِيْ الأيام الأخيرة.

أعلنت مجموعة الطاقة الروسية “غازبروم”، اليوم الاثنين، عَنّْ هذا الانخفاض الحاد الجديد فِيْ حجم الشحنات، والذي يأتي فِيْ خضم أزمة طاقة بين موسكو والغرب منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

قال المشغل إن نورد ستريم 1 ينقل 1.28 مليون متر مكعب فِيْ الساعة، أو 20٪ من السعة القصوى لخط أنابيب الغاز.

فِيْ الوقت نفسه، أعلنت مجموعة إيني الإيطالية أن شركة غازبروم أبلغتها أن شحنات الغاز ستقتصر على 27 مليون متر مكعب يوم الأربعاء، مقابل 34 مليون “فِيْ الأيام الأخيرة”.

قبل الحرب فِيْ أوكرانيا، كان نورد ستريم يرسل 73 جيجاوات فِيْ الساعة لتزويد ألمانيا – التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز الروسي – بالإضافة إلَّى دول أوروبية أخرى عبر الخط الذي يمر تحت بحر البلطيق.

لكن الإمدادات تراجعت إلَّى 40٪ من المعدل الطبيعي بحلول منتصف حزيران (يونيو)، قبل أن يتم إغلاق الخط بالكامل لمدة عشرة أيام للصيانة السنوية بين 11 و 21 تموز (يوليو) ؛ ومنذ ذلك الحين استؤنف تدفق الغاز.

لكن شركة غازبروم الروسية العملاقة أعلنت الاثنين أنها ستخفض إلَّى النصف حجم شحناتها اليومية عبر “نورد ستريم” يوم الأربعاء، مشيرة إلَّى حاجتها إلَّى توربين للصيانة.

ويؤدي الخلاف إلَّى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية التي سجلت الثلاثاء أعلى مستوى لها منذ مارس آذار.

فِيْ محاولة لمنع النقص هذا الشتاء، وافقت 27 دولة عضو فِيْ الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على خطة تنص على أن كل دولة ستبذل “كل ما فِيْ وسعها” لخفض استهلاكها من الغاز بين أغسطس 2022 ومارس 2023 بنسبة 15٪ على الأقل. مقارنة بالعام السابق. متوسط ​​السنوات الخمس الماضية خلال نفس الفترة.